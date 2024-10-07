MasterChef Eda'nın Ayşe'yle İlgili Paylaşımından Ecem Erkek'in Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Eda'nın Ayşe'yle İlgili Paylaşımından Ecem Erkek'in Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Ekim Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'da izlerken sinir harbi yaşatan Mira'ya hayat veren Esma Yılmaz, çocuk oyuncu olarak rol aldığı diziyle yeniden gündem oldu. Nereden tanıdığımızı görünce epey şaşırdığımız Esma Yılmaz aslında pek de değişmemiş!
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2. Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta annesine olanları öğrenen Cüneyd kişilik bölünmesi yaşamış ve kendi benliğini kaybetmişti. Bu hafta kendini Levent sanması bir yana, Mira'nın bu durumu sonuna kadar kullanması izleyiciyi kızdırdı.
3. MasterChef'te eleme gecesine Eda, Nigar, Şirin ve Ezgi'nin yaptığı kural ihlali damga vurmuştu. Şirin yaşananlarla ilgili açıklamasını bir takipçisine verdiği yorum aracılığıyla yaptı.
4. Karadut'un son bölümüne Tayfun'la öpüştüğü için annesinin mezarından toprak yedirilen Zuhal damga vurdu. Bölüme sosyal medyadan tepki yağdı.
5. Sezon başında eski oyuncularının dahil olduğu açıklanan Güldür Güldür'de Alper Kul'un ayrılığı izleyenleri üzmüştü. Yeni sezonun ne zaman geleceği merak konusu olan Güldür Güldür'ün yayın tarihi sonunda belli oldu!
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6. Son günlerde ülkemizde art arda alınan kadın cinayeti ve şiddet haberleri hepimizi yasa ve öfkeye boğarken, ünlü isimler de konuyla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. Oyuncu Aydan Şener de, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair”in imza gününde artan şiddet olaylarıyla ilgili konuştu.
7. Ünlü televizyoncu Müge Anlı, kariyerinin ilk yıllarında sağlam bir magazin gazetecisiydi. Ancak daha sonra ekranlarda Tatlı Sert programı ile polisiye vakaları işlemeye başladı. İşte bu kırılma noktasına ekranlarda Levent Kırca ile yaptığı bir tartışmanın sebep olduğu iddia ediliyor. Gelin olaya yakından bakalım...
8. Yeni sezonda diziler reyting savaşında. Kör Nokta ve Yalan'dan kötü haber gelmişti. Tutunamayanlar ekrana veda etmeye devam ediyor. NOW Tv'de yayınlanan sevilen bir dizinin daha sonuna gelmiş olabiliriz. İddialara göre dizi iki bölüm sonra final yapacak.
9. Show TV ekranlarının efsane programı Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Ecem Erkek verdiği kilolarla dikkat çekti. Yeni sezonda da ekranda yer alacak oyuncuyu görünce şaşırmayın!
10. Bir dönemin en popüler yapımlarında rol alan Yasemin Öztürk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Öztürk, Kurtlar Vadisi'nden ayrıldıktan sonra 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz ile gizli aşk yaşadığını itiraf etti.
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11. Ülkemizde kadın cinayeti haberleri bitmek bilmiyorken dizilerde de işkence ve şiddet izlemek izleyiciyi usandırdı. Yabani dizisinin son bölümünde gösterilen kadın cinayeti sahnesi sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
12. Müge Anlı'da bugün ağzımızı açık bırakan bir olay daha yaşandı. Canlı yayına "Bana yardım edin. Altınlarımı yattığım hastenede refakatçi olan kadınla yemiş!" diyerek eşi İbrahim'le katılan Esma Hanım'ın anlattıklarıyla bir yaşımıza daha girdik.
13. Müge Anlı bugünkü yayınında geçtiğimiz gün vahşice katledilen İkbal ve Ayşenur hakkında konuştu. Genç kızları yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik için "Çocuklarınızı tedavi ettirin!" uyarısı yaptı.
14. Dün akşam MasterChef Türkiye'de büyük haksızlık yaşandı. Yarışmacılardan Nigar ve Ezgi eleme potasındaki Eda ve Şirin'e liste verdi. Oyunun sonunda ise Ayşe elendi. Eda'nın yaptığından sonra Ayşe için paylaşımı herkesi şok etti.
15. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri "Suna" karakterini canlandıran Mine Tugay, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dizideki unutulmaz sahnesi ile tepki verdi.
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16. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Show TV'nin dizisi Deha, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kadın cinayetlerini unutmadı. Bölüme anlamlı bir başlangıç ile giriş yaptıktan sonra gönderme içerikli sahneleri devam etti.
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