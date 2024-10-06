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Kim Milyoner Olmak İster'de Eski Ödül Olan 1 Milyonluk Soru Açıldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Eski Ödül Olan 1 Milyonluk Soru Açıldı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 21:21

Kim Milyoner Olmak İster'de eski en yüksek ödül olan 1 milyonluk soru açıldı! 'Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?' sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı.

Kısa zaman önce en yüksek ödül olan 1 milyon liralık soru, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ilk kez açıldı.

Kısa zaman önce en yüksek ödül olan 1 milyon liralık soru, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ilk kez açıldı.

"Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.

"Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusunda verilen cevap şıkları arasında Hz. Havva, Hz. Mikâil, Habil ve Kabil olarak verildi. Sorunun doğru cevabı ise Hz. Mikâil.

"Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusunda verilen cevap şıkları arasında Hz. Havva, Hz. Mikâil, Habil ve Kabil olarak verildi. Sorunun doğru cevabı ise Hz. Mikâil.

Yarışmacı soruya Hz. Havva diyerek yanlış cevap verdi.

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