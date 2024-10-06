Kim Milyoner Olmak İster'de Eski Ödül Olan 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Eski Ödül Olan 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de eski en yüksek ödül olan 1 milyonluk soru açıldı! 'Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?' sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.
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Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı.
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Kısa zaman önce en yüksek ödül olan 1 milyon liralık soru, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ilk kez açıldı.
"Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı.
"Kur’an-ı Kerim’de hangisinin adı geçer?" sorusunda verilen cevap şıkları arasında Hz. Havva, Hz. Mikâil, Habil ve Kabil olarak verildi. Sorunun doğru cevabı ise Hz. Mikâil.
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