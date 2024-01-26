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Marvel Studio ve Sony Pictures Arasında "Spider-Man 4" Filmi İçin Anlaşmazlık Yaşandığı İddia Edildi

Marvel Studio ve Sony Pictures Arasında "Spider-Man 4" Filmi İçin Anlaşmazlık Yaşandığı İddia Edildi

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:10

'Spider-Man 4' filmi üzerinde çalışan Marvel Studio ve Sony Pictures arasında bir anlaşmazlık çıktığına dair iddialar ortaya atıldı. 

Detaylara gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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Sony Pictures ve Marvel Studios arasında, bir sonraki "Örümcek Adam" filminin atmosferi hakkında ufak bir anlaşmazlık yaşandığına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı.

Sony Pictures ve Marvel Studios arasında, bir sonraki "Örümcek Adam" filminin atmosferi hakkında ufak bir anlaşmazlık yaşandığına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı.

Daniel Ritchman'a göre Marvel Studios'un şefi Kevin Feige ile başrol oyuncusu Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home" filminin çoklu evren konseptinden sonra gelecek projeler için daha tutarlı bir hikaye arayışındalar.

Daniel Ritchman'a göre Marvel Studios'un şefi Kevin Feige ile başrol oyuncusu Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home" filminin çoklu evren konseptinden sonra gelecek projeler için daha tutarlı bir hikaye arayışındalar.

Sony Pictures ise Marvel'ın tam tersine Tobey Maguireve Andrew Garfield'ı çok daha büyük bir çoklu evren gösterisi için yeniden getirmek istiyor.

Sony Pictures ise Marvel'ın tam tersine Tobey Maguireve Andrew Garfield'ı çok daha büyük bir çoklu evren gösterisi için yeniden getirmek istiyor.

Tartışmanın sosyal medya yansımasına baktığımızda ise Spider-Man hayranları Kevin Feige'nin tarafını tutarak daha temelli bir hikaye istiyorlar.

Tartışmanın sosyal medya yansımasına baktığımızda ise Spider-Man hayranları Kevin Feige'nin tarafını tutarak daha temelli bir hikaye istiyorlar.

Tüm bunların yanı sıra Vincent D'Onofrio'nun Kingpin karekterin de yeni filme dahil olma sürecindeki tartışmaların da devam ettiği söyleniyor.

Tüm bunların yanı sıra Vincent D'Onofrio'nun Kingpin karekterin de yeni filme dahil olma sürecindeki tartışmaların da devam ettiği söyleniyor.
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Şimdilik Spider-Man 4'ün ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor. Grevler nedeniyle ara verilen film süreci büyük ihtimalle devam edecek.

Şimdilik Spider-Man 4'ün ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor. Grevler nedeniyle ara verilen film süreci büyük ihtimalle devam edecek.

Sizce Marvel ve Sony arasındaki bu anlaşmazlık çözülebilir mi? Yorumlarda buluşalım!

Sizce Marvel ve Sony arasındaki bu anlaşmazlık çözülebilir mi? Yorumlarda buluşalım!

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