Marvel Studio ve Sony Pictures Arasında "Spider-Man 4" Filmi İçin Anlaşmazlık Yaşandığı İddia Edildi
Marvel Studio ve Sony Pictures Arasında "Spider-Man 4" Filmi İçin Anlaşmazlık Yaşandığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
'Spider-Man 4' filmi üzerinde çalışan Marvel Studio ve Sony Pictures arasında bir anlaşmazlık çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sony Pictures ve Marvel Studios arasında, bir sonraki "Örümcek Adam" filminin atmosferi hakkında ufak bir anlaşmazlık yaşandığına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı.
Daniel Ritchman'a göre Marvel Studios'un şefi Kevin Feige ile başrol oyuncusu Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home" filminin çoklu evren konseptinden sonra gelecek projeler için daha tutarlı bir hikaye arayışındalar.
Sony Pictures ise Marvel'ın tam tersine Tobey Maguireve Andrew Garfield'ı çok daha büyük bir çoklu evren gösterisi için yeniden getirmek istiyor.
Tartışmanın sosyal medya yansımasına baktığımızda ise Spider-Man hayranları Kevin Feige'nin tarafını tutarak daha temelli bir hikaye istiyorlar.
Tüm bunların yanı sıra Vincent D'Onofrio'nun Kingpin karekterin de yeni filme dahil olma sürecindeki tartışmaların da devam ettiği söyleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilik Spider-Man 4'ün ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor. Grevler nedeniyle ara verilen film süreci büyük ihtimalle devam edecek.
Sizce Marvel ve Sony arasındaki bu anlaşmazlık çözülebilir mi? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda