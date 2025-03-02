Mart Kapıdan Baktırırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Mart Kapıdan Baktırırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Billboard'ın Hot 100 listesinin bir yenisi ile karşınızdayız! Her ay düzenli olarak müzik severler ile buluşturduğumuz listede ağırlıklı olarak sürpriz bir isim var. Bu ismin kim olduğunu ve diğer değerli şarkıcıların kim olduklarını görmek için hemen aşağıya bakabilirsiniz.
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Kendrick Lamar, "Not Like Us" şarkısıyla listenin birinci sırasında yer alıyor. Bu şarkısı Super Bowl'da da büyük yankı uyandırmıştı.
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Henüz ortalıkta klibi yokken Kendrick Lamar ve SZA'nın seslendirdiği "luther" listenin ikinci sırasına yerleşti bile!
Listede Kendrick Lamar görmekten sıkılmayacaksanız devam ediyoruz! 😅 Lefty Gunplay ile beraber yayımladığı "tv off" listenin üçüncü sırasında.
Geçtiğimiz yılın en çok beğenilen düetlerinden biri olan "Die With A Smile" listenin dördüncü sırasında. Yeni yıla da taşıp halen severek dinlediğimiz bu şarkı için Lady Gaga ve Bruno Mars'a teşekkür ediyoruz! ❤️
Kendrick Lamar, listeyi terk etmeyecek gibi duruyor! "squabble up" ile listenin beşinci sırasında bize selam veriyor. Selam Kendrick! 🖖
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2024'ün mayıs ayında yayımlanmasına rağmen hiiiiiç dillerden düşmedi ve kulaklarda halen yankılanan "BIRDS OF A FEATHER" da listenin altıncı sırasının konuğu oldu. Sevgili Billie Eilish, bu şarkının halen listede olmasını nasıl başardın? 😍
ROSÉ ve Bruno Mars'ın dinlerken içimizi kıpır kıpır eden "APT." düeti, yedinci sıraya yerleşti.
Sanırız Shaboozey, "A Bar Song" şarkısıyla Hot 100 listesinde nöbet tutuyor. Çünkü tam 44 haftadır listede yer alıyor ve baktığımızda sekizinci sıraya yerleşmiş.
Müzik dünyasına kendi rengini benimsetmeyi başaran Chappell Roan, "Pink Pony Club" ile listenin dokuzuncu sırasında.
Yine Kendrick! SZA ve Kendrick Lamar, "30 For 30" düeti ile listenin onuncu sırasında yer aldı. Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere. 👋 Müziksiz kalmayın!
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