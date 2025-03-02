Mart Kapıdan Baktırırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Billboard'ın Hot 100 listesinin bir yenisi ile karşınızdayız! Her ay düzenli olarak müzik severler ile buluşturduğumuz listede ağırlıklı olarak sürpriz bir isim var. Bu ismin kim olduğunu ve diğer değerli şarkıcıların kim olduklarını görmek için hemen aşağıya bakabilirsiniz.