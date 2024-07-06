Marco van Basten Bile Çıldırdı: Hollandalı Efsane Futbolcu UEFA'nın Merih Demiral Kararına Sessiz Kalamadı
Marco van Basten Bile Çıldırdı: Hollandalı Efsane Futbolcu UEFA'nın Merih Demiral Kararına Sessiz Kalamadı
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UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle futbolcumuz Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası vermişti.
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Karar, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da tepkilere neden olmuştu.
UEFA'ya bir eleştiri de Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'den geldi.
Hollanda'nın devlet televizyonunda yorumculuk yapan 59 yaşındaki eski futbolcu, şunları söyledi. 👇
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