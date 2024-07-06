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Marco van Basten Bile Çıldırdı: Hollandalı Efsane Futbolcu UEFA'nın Merih Demiral Kararına Sessiz Kalamadı

Marco van Basten Bile Çıldırdı: Hollandalı Efsane Futbolcu UEFA'nın Merih Demiral Kararına Sessiz Kalamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 18:31

Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Avusturya maçında bozkurt işareti yaparak gol sevincinde bulunan Merih Demiral'ın UEFA tarafından iki maç men edilmesine çok sert çıktı.

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UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle futbolcumuz Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası vermişti.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle futbolcumuz Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası vermişti.

Karar, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da tepkilere neden olmuştu.

Karar, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da tepkilere neden olmuştu.

UEFA'ya bir eleştiri de Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'den geldi.

UEFA'ya bir eleştiri de Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'den geldi.

Hollanda'nın devlet televizyonunda yorumculuk yapan 59 yaşındaki eski futbolcu, şunları söyledi. 👇

Hollanda'nın devlet televizyonunda yorumculuk yapan 59 yaşındaki eski futbolcu, şunları söyledi. 👇

'Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın.'

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