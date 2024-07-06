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EURO 2024'te Gol Atamadan Evine Dönen Portekiz'in Yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Gelen Tepkiler

EURO 2024'te Gol Atamadan Evine Dönen Portekiz'in Yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 16:17

EURO 2024'e A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda başlayan Portekiz'in şampiyona heyecanı sona erdi. Roberto Martínez yönetimindeki ekip, çeyrek finalde Fransa'ya penaltılarda elendi. Takımın önde gelen ismi Ronaldo, turnuvaya gol atamadan veda etti. 39 yaşındaki yıldızın performansı, sosyal medyada çokça konuşuldu.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirledi. Fransa, rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirledi. Fransa, rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

Portekiz'in efsane futbolcusu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada gol sevinci yaşayamadı.

Portekiz'in efsane futbolcusu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada gol sevinci yaşayamadı.

Futbolseverler, hem Portekiz'in hem de Ronaldo'nun şampiyonadaki performansını yetersiz buldu.

Futbolseverler, hem Portekiz'in hem de Ronaldo'nun şampiyonadaki performansını yetersiz buldu.

Büyük bir ihtimalle son Avrupa Şampiyonası'nı oynayan 39 yaşındaki futbolcuya gelen yorumlar 👇

Büyük bir ihtimalle son Avrupa Şampiyonası'nı oynayan 39 yaşındaki futbolcuya gelen yorumlar 👇
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