EURO 2024'te Gol Atamadan Evine Dönen Portekiz'in Yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Gelen Tepkiler

EURO 2024'e A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda başlayan Portekiz'in şampiyona heyecanı sona erdi. Roberto Martínez yönetimindeki ekip, çeyrek finalde Fransa'ya penaltılarda elendi. Takımın önde gelen ismi Ronaldo, turnuvaya gol atamadan veda etti. 39 yaşındaki yıldızın performansı, sosyal medyada çokça konuşuldu.