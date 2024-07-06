A Milli Takım'a Hollanda Karşısında Başarılar Dileyen Mesut Özil Tepki Topladı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, Bizim Çocuklar'a EURO 2024'teki tarihi maç için sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özil'in paylaşımı, futbolseverlerin eleştirisine neden oldu.