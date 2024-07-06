A Milli Takım'a Hollanda Karşısında Başarılar Dileyen Mesut Özil Tepki Topladı!
A Milli Takım'a Hollanda Karşısında Başarılar Dileyen Mesut Özil Tepki Topladı!
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, Bizim Çocuklar'a EURO 2024'teki tarihi maç için sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özil'in paylaşımı, futbolseverlerin eleştirisine neden oldu.
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2023 yılında Başakşehir formasıyla yeşil sahalara veda eden Mesut Özil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Emeklilik kararı sonrası vücut geliştirmeye odaklanan orta saha, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bu fotoğrafla görenleri şaşırtmıştı.
35 yaşındaki eski futbolcu, bu kez de A Milli Takım'ın EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi öncesinde yine kendinden söz ettirdi.
Özil, Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevinci olan bozkurt işaretini paylaşarak "Hayde Türkiye" dedi.
Paylaşıma adeta tepki yağdı. 👇
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