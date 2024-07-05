Almanya EURO 2024'e Veda Etti: İspanya Yarı Final Biletini Alan İlk Takım Oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde üç kez ile en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta gülen taraf, İspanya oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci uzatma devresinin bitimine bir dakika kala Mike Merino'nun golüyle ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti.