Almanya EURO 2024'e Veda Etti: İspanya Yarı Final Biletini Alan İlk Takım Oldu
Almanya EURO 2024'e Veda Etti: İspanya Yarı Final Biletini Alan İlk Takım Oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde üç kez ile en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta gülen taraf, İspanya oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci uzatma devresinin bitimine bir dakika kala Mike Merino'nun golüyle ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti.
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EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşma ile başladı.
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Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya'ya 2-1 mağlup olarak şampiyona macerasını noktaladı.
Karşılaşmada gol perdesini açan isim, 51'de İspanya'dan Olmo oldu.
89'da Wirtz'in golüyle Almanya skora denge getirdi ve maç uzatmalara taşındı.
119. dakika Mikel Merino, İspanya'yı öne geçiren golü atarak takımına turu getirdi.
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İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.
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