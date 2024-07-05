Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Almanya EURO 2024'e Veda Etti: İspanya Yarı Final Biletini Alan İlk Takım Oldu

Almanya EURO 2024'e Veda Etti: İspanya Yarı Final Biletini Alan İlk Takım Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 21:38

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde üç kez ile en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta gülen taraf, İspanya oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci uzatma devresinin bitimine bir dakika kala Mike Merino'nun golüyle ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşma ile başladı.

EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşma ile başladı.

Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya'ya 2-1 mağlup olarak şampiyona macerasını noktaladı.

Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya'ya 2-1 mağlup olarak şampiyona macerasını noktaladı.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim, 51'de İspanya'dan Olmo oldu.

89'da Wirtz'in golüyle Almanya skora denge getirdi ve maç uzatmalara taşındı.

119. dakika Mikel Merino, İspanya'yı öne geçiren golü atarak takımına turu getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.

İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın