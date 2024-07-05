Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda Maçı Öncesinde "Anne" Açıklaması
Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda Maçı Öncesinde "Anne" Açıklaması
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu mükemmel bir performans ortaya koyarak noktalayan, A Milli Takımımızın EURO 2024 mücadelesinde de öne çıkan başarılı futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.
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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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Tarihi maç öncesinde futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.
"Yarın benim için özel olacak"
"Adil olarak görmüyoruz"
"Kazanırsak ilk önce annemi arayacağım"
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