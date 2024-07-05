Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda Maçı Öncesinde "Anne" Açıklaması

'Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur.

Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim.'