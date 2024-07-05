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Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda Maçı Öncesinde "Anne" Açıklaması

Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda Maçı Öncesinde "Anne" Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 21:13

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonu mükemmel bir performans ortaya koyarak noktalayan, A Milli Takımımızın EURO 2024 mücadelesinde de öne çıkan başarılı futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Tarihi maç öncesinde futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Tarihi maç öncesinde futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Yarın benim için özel olacak"

"Yarın benim için özel olacak"

'Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur.

Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim.'

"Adil olarak görmüyoruz"

"Adil olarak görmüyoruz"

Merih Demiral'ın bozkurt işareti sebebiyle UEFA tarafından iki maç men edilmesine de değinen Ferdi, konu hakkında şunları söyledi:''Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor.' 

"Kazanırsak ilk önce annemi arayacağım"

"Kazanırsak ilk önce annemi arayacağım"

'Taraftarımıza seslenmek istiyorum; her zaman bize destek verin çünkü siz 12. adam olarak bize destek veriyorsunuz.'' savunmacı, ''Annem Hollandalı, yarın maçı kazanırsak ilk önce Annemi arayacağım.'' ifadelerini kullandı.

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