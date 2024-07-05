Bir Tebrik de Pele'nin Sosyal Medya Hesabından! Mert Günok'un Avusturya Maçındaki Kurtarışı Gündemden Düşmüyor
Bir Tebrik de Pele'nin Sosyal Medya Hesabından! Mert Günok'un Avusturya Maçındaki Kurtarışı Gündemden Düşmüyor
A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Mert Günok'un Avusturya maçındaki inanılmaz kurtarışı sonrası, dünya ve Brezilya futbolunun efsane ismi Pele'nin sosyal medya hesabından tebrik paylaşımı geldi.
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Bizim Çocuklar, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek final bileti almıştı.
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Nefes kesen mücadeleye Mert Günok'un son dakikadaki tarihe geçen kurtarışı damga vurmuştu.
Dünya gündemine oturan pozisyon, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda kalesini gole kapatan Gordon Banks'in kurtarışına benzetilmişti.
Herkesin alkışını toplayan milli kalecimize bir tebrik de Pele'nin vakfı tarafından yönetilen sosyal medya hesabından geldi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "1970 Dünya Kupası'nda Pelé'nin mükemmel kafa vuruşundan tarihi bir kurtarış yapan efsanevi kaleci Gordon Banks'i onurlandırıyoruz. Futbolda bunun gibi başarılar nadiren tekrarlanır.
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Bu nedenle, Türkiye'nin EURO 2024'te bir sonraki aşamaya katılma hakkını garantileyen Mert Günok'un bu mucizevi son dakika kurtarışını da takdirle karşılamamız gerekiyor. Fotoğraflar bile benzer! Pelé Vakfı tüm Türk hayranlarını bu güzel zaferden dolayı tebrik ediyor!"
Efsane isim, 29 Aralık 2022'de kolon kanseri sebebiyle 82 yaşında hayatını kaybetmişti.
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