Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Yarı Finalisti Penaltılar Belirledi: Fransa Portekiz'in EURO 2024 Macerasını Sonlandırdı

Yarı Finalisti Penaltılar Belirledi: Fransa Portekiz'in EURO 2024 Macerasını Sonlandırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 00:45

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada gülen taraf, penaltı atışlarıyla Fransa oldu. Portekiz, EURO 2024'e veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

EURO 2024'te İspanya'nın Almanya'yı 2-1'le saf dışı bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği Portekiz - Fransa maçı, sesiz geçti.

EURO 2024'te İspanya'nın Almanya'yı 2-1'le saf dışı bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği Portekiz - Fransa maçı, sesiz geçti.

İki takım, 90 dakikada birbirine üstünlük sağlayamadı. Golsüz noktalanan normal süre sonrası uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı.

İki takım, 90 dakikada birbirine üstünlük sağlayamadı. Golsüz noktalanan normal süre sonrası uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı.

Beklenenden oldukça uzakta bir heyecana sahne olan mücadelede kazananı penaltılar belirledi.

Beklenenden oldukça uzakta bir heyecana sahne olan mücadelede kazananı penaltılar belirledi.

Fransa, rakibini 5-3 geçerek İspanya'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Fransa, rakibini 5-3 geçerek İspanya'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Ronaldo, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvayı gol atamadan tamamladı.

Ronaldo, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvayı gol atamadan tamamladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın