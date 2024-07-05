Yarı Finalisti Penaltılar Belirledi: Fransa Portekiz'in EURO 2024 Macerasını Sonlandırdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada gülen taraf, penaltı atışlarıyla Fransa oldu. Portekiz, EURO 2024'e veda etti.