Yarı Finalisti Penaltılar Belirledi: Fransa Portekiz'in EURO 2024 Macerasını Sonlandırdı
Yarı Finalisti Penaltılar Belirledi: Fransa Portekiz'in EURO 2024 Macerasını Sonlandırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EURO 2024'te İspanya'nın Almanya'yı 2-1'le saf dışı bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği Portekiz - Fransa maçı, sesiz geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki takım, 90 dakikada birbirine üstünlük sağlayamadı. Golsüz noktalanan normal süre sonrası uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı.
Beklenenden oldukça uzakta bir heyecana sahne olan mücadelede kazananı penaltılar belirledi.
Fransa, rakibini 5-3 geçerek İspanya'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
Ronaldo, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvayı gol atamadan tamamladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın