A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Hollanda Maçı Öncesinde Efsane Futbolcu Cruyff'un Hesabından Atatürk Paylaşımı
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Hollanda Maçı Öncesinde Efsane Futbolcu Cruyff'un Hesabından Atatürk Paylaşımı
A Milli Takım'ın EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin öncesinde, Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff'un sosyal medya hesabından 1981’de Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen hazırlık maçından kareler paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona kariyeri ile hafızlara yer edinen Cruyff, kanser sebebiyle 2016 yılında 68 yaşındayken vefat etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız ismin ölümünden bu yana vakfı tarafından yönetilen hesabından bugün, EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağımız tarihi çeyrek final maçı öncesinde dikkat çekici bir paylaşımda bulunuldu.
Hesaptan 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum günü dolayısıyla Türkiye'de düzenlenen maçtan kareler yayınladı.
Cruyff'un maçta giydiği forma 👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın