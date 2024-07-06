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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Hollanda Maçı Öncesinde Efsane Futbolcu Cruyff'un Hesabından Atatürk Paylaşımı

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Hollanda Maçı Öncesinde Efsane Futbolcu Cruyff'un Hesabından Atatürk Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 16:53

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin öncesinde, Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff'un sosyal medya hesabından 1981’de Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen hazırlık maçından kareler paylaşıldı.

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Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona kariyeri ile hafızlara yer edinen Cruyff, kanser sebebiyle 2016 yılında 68 yaşındayken vefat etmişti.

Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona kariyeri ile hafızlara yer edinen Cruyff, kanser sebebiyle 2016 yılında 68 yaşındayken vefat etmişti.

Yıldız ismin ölümünden bu yana vakfı tarafından yönetilen hesabından bugün, EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağımız tarihi çeyrek final maçı öncesinde dikkat çekici bir paylaşımda bulunuldu.

Yıldız ismin ölümünden bu yana vakfı tarafından yönetilen hesabından bugün, EURO 2024'te Hollanda ile oynayacağımız tarihi çeyrek final maçı öncesinde dikkat çekici bir paylaşımda bulunuldu.

Hesaptan 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum günü dolayısıyla Türkiye'de düzenlenen maçtan kareler yayınladı.

Hesaptan 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum günü dolayısıyla Türkiye'de düzenlenen maçtan kareler yayınladı.

Cruyff'un maçta giydiği forma 👇

Cruyff'un maçta giydiği forma 👇

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