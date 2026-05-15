Mantralar Nedir? Dinlediğimizde Neden Sakinleşiriz?

Begüm - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 12:01

Arka fonda bir mantra açtığımızda yavaş yavaş kalp atışımız yavaşlar, zihnimiz dinginleşir ve zaman içerisinde sakinleşiriz. Peki neden? Aslında mantra açtığımızda bedenimize ve zihnimize farklı bir etkisi olur. Gelin birlikte o etkiyi inceleyelim!

Ses vibrasyonu ve rezonans

Her sesin belirli bir frekansı vardır. Mantraların da telaffuzu sırasında oluşan titreşimler vücudun su molekülleri ve sinir sistemiyle rezonansa girer. Böylece hücresel düzeyde bir rahatlama sağlar.

Vagus siniri

Mantra söylerken özellikle 'Om' gibi derin seslerde oluşan göğüs ve boğaz titreşimleri, Vagus sinirini uyarır. Vagus siniri vücudun dinlen ve sindir sisteminden sorumludur. Bu sayede parasempatik sinir sistemini aktive eder ve bizi sakinleştirir.

Zihinsel gürültünün kesilmesi

Zihin doğası gereği sürekli düşünce üretir. Bir mantrayı tekrarladığımızda veya ona odaklandığımızda da beynimiz tek bir görevle meşgul olmaya başlar. Bu durum da karmaşık düşüncelerin o bitmek bilmeyen döngüsünü durdurarak zihinsel boşluk yaratır ve bizi sakinleştirir.

Beyin dalgalarının değişimi

Araştırmalar, mantra dinlemenin beyni günlük koşturmacadaki beta dalgalarından, daha sakin ve meditatif olan Alfa ve hatta Theta dalgalarına geçirdiğini gösterir. Bu değişim de derin bir gevşeme halini beraberinde getirir.

Düzenlenen nefes

İster dinleyelim ister eşlik edelim mantraların ritmi doğal olarak nefes alışverişimizi yavaşlatır ve derinleştirir. Düzenli nefes de beynimize her şey yolunda sinyalini gönderir. Bu sayede kaygımız yavaşça düşmeye başlar.

Amigdala üzerindeki etkisi

Beynin korku ve panik merkezi olan amigdala, tekrarlayan ve öngörülebilir seslerle sakinleşir. Mantraların da ritmik yapısı beynin tehdit algısını azaltarak içsel bir güvenlik hissi oluşturmamızı sağlar.

Endorfin ve serotonin salınımı

Müzikal ve ritmik sesler beynimizdeki ödül merkezlerini tetikler. Mantra dinlemek, stres hormonu kortizolü baskılarken aynı zamanda mutluluk hormonları olarak bilinen endorfin ve serotoninin salınımını destekler. Bu da zaman içinde sakinleşmemizi sağlar.

Psikolojik odak noktası

Aslında mantralar zihin için adeta bir çıpa görevi görür. Dış dünyadaki kaos ne kadar büyük olursa olsun, o sese veya kelimeye dönmek hepimize kontrol hissi verir. Bu merkezlenme hali de duygusal dayanıklılığı artırır.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
