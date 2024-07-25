Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Arası Açık mı? Telefonu Yüzüne Kapattı İddiası
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Arası Açık mı? Telefonu Yüzüne Kapattı İddiası
Türkiye’nin en büyük iki şehrinin CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun arasının açık olduğu iddia edildi. Yerel seçim öncesinde Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir telefon konuşmasını sinirli şekilde kapattığı ifade ediliyor.
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arasının bozuk olduğu iddia ediliyor.
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Gazeteci Altan Sancar, TV100’de katıldığı bir programda iki belediye başkanı arasında geçen bir telefon görüşmesinden bahsetti.
İddiaya göre yerel seçimler öncesinde Mansur Yavaş, telefonla Ekrem İmamoğlu’nu arayarak “Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun.” talebinde bulunmuş.
İmamoğlu ise sosyal medya hesaplarının kendisi ve ekibiyle hiçbir alakası olmadığını ifade etmiş.
Bunun üzerine sinirlen Yavaş, “Durdurmanızı rica ediyorum” telefonu İmamoğlu’nun yüzüne kapatmış.
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