Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Arası Açık mı? Telefonu Yüzüne Kapattı İddiası

Türkiye’nin en büyük iki şehrinin CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun arasının açık olduğu iddia edildi. Yerel seçim öncesinde Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir telefon konuşmasını sinirli şekilde kapattığı ifade ediliyor.