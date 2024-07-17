Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na Saldırı Davası: 6 Aylık Cezaya "İyi Hal" İndirimi
Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na Saldırı Davası: 6 Aylık Cezaya "İyi Hal" İndirimi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı mitingi için gittiği Erzurum’da taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sebebiyle 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklara 6 ay hapis cezası verdi ve “iyi hal” indirimi uygulayarak hükmün açıklanmasını erteledi.
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Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı seçim mitinginde bir grup, miting alanına doğru kaldırım taşları fırlatmış ve bazı vatandaşlar yaralanmıştı.
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Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu müşteki avukatları, saldırının planlı yapıldığını iddia etti ancak savcılık mütalaasında olayların organize olmadığını söyledi.
Mahkeme, yargılanan toplan 28 sanığın tümüne ceza 6’şar ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında cezalar ertelendi.
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