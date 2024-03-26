Mansur Yavaş ‘Takas’ Teklifinde Israrcı: Kızının İngiltere’deki Evinin Belgelerini Paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında “Londra’da evi var” iddialarına yayınladığı belge ile cevap verdi. Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş’ın İngiltere’de 384 aya taksitle aldığı evin belgelerini paylaştı. Yavaş ayrıca Turgut Altınok ile servet değişimi takas tekfini de yeniledi.