Mansur Yavaş ‘Takas’ Teklifinde Israrcı: Kızının İngiltere’deki Evinin Belgelerini Paylaştı
Mansur Yavaş ‘Takas’ Teklifinde Israrcı: Kızının İngiltere’deki Evinin Belgelerini Paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında “Londra’da evi var” iddialarına yayınladığı belge ile cevap verdi. Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş’ın İngiltere’de 384 aya taksitle aldığı evin belgelerini paylaştı. Yavaş ayrıca Turgut Altınok ile servet değişimi takas tekfini de yeniledi.
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Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Turgut Altınok’un açıklanan serveti çok tartışılmıştı.
Altınok ise kendisini, “Mansur Yavaş’ın da Londra’da dairesi var” diyerek savunmuştu.
Mansur Yavaş cephesinden bugün yapılan açıklamada, İngiltere’deki dairenin nasıl alındığına dair belgeler paylaşıldı.
“Çağlayan Yavaş (Mansur Yavaş’ın kızı) evini 465.000 Sterlin’e almıştır.”
“465.000 Sterlin’in 372.999 Sterlin’i banka kredisi çekilmiştir.”
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“Sayın Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100.000 pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir.”
“Sayın Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur.”
“Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkûmdur.”
“Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir.”
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