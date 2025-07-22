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Manifest Grubu Üyesi Sueda Uluca Kimdir? Sueda Uluca Kaç Yaşında, Nereli?

Manifest Grubu Üyesi Sueda Uluca Kimdir? Sueda Uluca Kaç Yaşında, Nereli?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 11:51

Türkiye'nin yeni 'girl band'i Manifest ile kız neşesi geri geldi! Big5 adlı yarışma ile hayatımıza giren, 6 birbirinden güzel genç kadının bir arada bulunduğu Manifest grubu resmen yıllardır özlemini duyduğumuz kız grubu ihtiyacımızı giderdi. 

Her bir üyesi ayrı ayrı merak edilen ve sevilen Manifest grubunun üyesi Sueda Uluca da araştırılıyor. Sueda Uluca kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtını ve daha fazlasını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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Manifest Sueda Uluca Kimdir?

Manifest Sueda Uluca Kimdir?

10 yıllık dans deneyimi olan Sueda Uluca'nın 3 yıllık dans eğitmenliği yaptığı biliniyor. Türkiye’de ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda dans eğitmenliğiyle önemli dereceler yaptı. 

Big5 yarışmasında gösterdiği performansa 12 kişinin yer aldığı finale kalmayı başaran Sueda, jüriyi etkiledi ve Manifest grubunun 6 kişilik üyesinden biri olmayı başardı.

Manifest Sueda Uluca Kaç Yaşında?

Manifest Sueda Uluca Kaç Yaşında?

2004 doğumlu olan Sueda Uluca 20 yaşındadır. Yüksek enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Sueda ışık saçıyor desek yalan olmaz.

Manifest Sueda Uluca Nereli?

Sueda Uluca'nın İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Ailesinin nereli olduğuna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Manifest Sueda Uluca Ne Mezunu?

Manifest Sueda Uluca Ne Mezunu?

20 yaşındaki Sueda Uluca, üniversite eğitimine devam etmektedir. Sueda, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde devam ediyor.

Manifest Sueda Uluca Özel Hayatı

Manifest Sueda Uluca Özel Hayatı

20 yaşında genç bir sanatçı olan Sueda Uluca'nın bekar olduğu biliniyor. Ancak Sueda'nın sevgilisi olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Manifest Sueda Uluca Ödülleri ve Adaylıkları

Manifest Sueda Uluca Ödülleri ve Adaylıkları

Sueda Uluca'nın yurt içi ve yurt dışında dans yeteneğiyle ödüller kazandığı biliniyor. Ancak Sueda'nın aldığı ödüllerle ilgili detaylar bilinmiyor.

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Manifest Sueda Uluca Sosyal Medya Hesapları

Manifest Sueda Uluca Sosyal Medya Hesapları

Sueda Uluca'nın sosyal medya hesaplarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Instagram: @suedaauluca

Twitter: @sueda_uluca

TikTok: @suedauluca

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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