Manifest Grubu Üyesi Sueda Uluca Kimdir? Sueda Uluca Kaç Yaşında, Nereli?
Türkiye'nin yeni 'girl band'i Manifest ile kız neşesi geri geldi! Big5 adlı yarışma ile hayatımıza giren, 6 birbirinden güzel genç kadının bir arada bulunduğu Manifest grubu resmen yıllardır özlemini duyduğumuz kız grubu ihtiyacımızı giderdi.
Her bir üyesi ayrı ayrı merak edilen ve sevilen Manifest grubunun üyesi Sueda Uluca da araştırılıyor. Sueda Uluca kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtını ve daha fazlasını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!
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Manifest Sueda Uluca Kimdir?
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Manifest Sueda Uluca Kaç Yaşında?
Manifest Sueda Uluca Ne Mezunu?
Manifest Sueda Uluca Özel Hayatı
Manifest Sueda Uluca Ödülleri ve Adaylıkları
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Manifest Sueda Uluca Sosyal Medya Hesapları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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