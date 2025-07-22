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Mina Solak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Mina Solak Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler!

Mina Solak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Mina Solak Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 10:51

Big5 yarışmasının finale kalan isimleriyle kurulan Manifest grubu şimdilerde büyük ilgi görüyor. Grupta dikkat çeken isimlerden biri olan Mina Solak hem enerjisi hem de sahnedeki ışığıyla adından söz ettirmeye başardı. Dans geçmişiyle sahnede devleşen Solak, Manifest’in en çok konuşulan üyelerinden biri haline geldi. Peki Mİna Solak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelin hakkında merak edilenlere birlikte bakalım.

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Mina Solak Kimdir?

Mina Solak Kimdir?

Mina Solak, Türkiye’nin yeni galibi Manifest kız grubunun altı üyesinden biri. Big5 Türkiye yarışmasından çıkan bu enerjik grup, özellikle dans ve vokaldeki güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

Mina Solak Kaç Yaşında?

Mina Solak Kaç Yaşında?

Mina Solak 2000 doğumlu ve 2025 itibarıyla 24 yaşında. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu.

Mina Solak Nereli?

İstanbul doğumlu ve büyümüş genç yetenek. Eğitimini de İstanbul’da tamamlamış.

Mina Solak Kariyer Başlangıcı

Mina Solak Kariyer Başlangıcı

Küçük yaşta sahnelere adım atan Mina, özellikle salsa alanında profesyonel eğitim aldı; dans yarışmalarında derece elde etti. Vokal performansını da sahneye taşıdı. Bu deneyimlerle Big5 Türkiye’ye katıldı ve finale kadar yükseldi.

Mina Solak Özel Hayatı

Mina Solak Özel Hayatı

Özel hayatına dair pek bilgi yok. Medyada ya da sosyal medyada paylaştığı bir ilişki gözlemlenmiyor; genç yıldız kariyerine odaklı görünüyor.

Mina Solak Ödülleri ve Adaylıkları

Mina Solak Ödülleri ve Adaylıkları

Bireysel ödül bilgisi bulunmamakla beraber, Manifest grubuyla birlikte bazı platformlarda “Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu” kategorisinde aday gösterildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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