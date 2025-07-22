Mina Solak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Mina Solak Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler!
Big5 yarışmasının finale kalan isimleriyle kurulan Manifest grubu şimdilerde büyük ilgi görüyor. Grupta dikkat çeken isimlerden biri olan Mina Solak hem enerjisi hem de sahnedeki ışığıyla adından söz ettirmeye başardı. Dans geçmişiyle sahnede devleşen Solak, Manifest’in en çok konuşulan üyelerinden biri haline geldi. Peki Mİna Solak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gelin hakkında merak edilenlere birlikte bakalım.
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Mina Solak Kimdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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