Madrid'in Tek Umut Işığı: İspanyol Spor Yazarından Dikkat Çeken Arda Güler Analizi

Guillermo Fernández, Arda Güler’i Real Madrid’in o dönemki 'karanlık' tablosu içerisindeki en parlak ışık ve tek umut kaynağı olarak tanımladı. Yazara göre Arda, takımın oyun kurmakta zorlandığı ve tekdüze bir futbol sergilediği anlarda sahadaki asıl fark yaratan figür oldu. Genç futbolcunun oyunu yönlendirme, saha içinde doğru kararlar alma ve düşünerek oynama becerisinin, onu sadece yetenekli bir genç olmanın ötesine taşıdığını; kimlik ve liderlik arayışındaki Real Madrid'in gelecekteki merkezi haline getirdiğini belirtti. Bernabéu’daki gergin atmosfere ve yıldız isimlerin bile eleştirildiği o sürece rağmen yazar, Arda Güler’in sergilediği performansın taraftarı heyecanlandıran ve takıma dair somut bir gelecek vadeden yegane 'kesinlik' olduğunun altını çizdi.