Madrid'in Tek Umut Işığı: İspanyol Spor Yazarından Dikkat Çeken Arda Güler Analizi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2026 - 11:56

Real Madrid'in Avrupa'ya veda ettikten sonra çıktığı Aleves maçında Santiago Bernabéu'da oldukça gergin bir hava vardı. Real Madrid maçı 2-1'lik skorla kazansa da Vinícius Jr., Mbappé ve Camavinga gibi isimler taraftarca ıslıklandı. Mundiario yazarı Guillermo Fernández ise Real Madrid için karamsar bir tablo çizerken Arda Güler'e ayrı bir parantez ayırdı.

İspanyol devi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftar tarafından büyük tepki gördü.

Mbappe ve Vini Jr'ın golleriyle Alaves'i geçen eflatun beyazlılarda galibiyet protestoların önüne geçemedi. Mundiario yazarı Guillermo Fernández ise Real'in geleceği için karanlık bir tablo çizerken tek bir istisnada bulundu.

İspanyol yazar milli futbolcuya ayrı bir parantez açtı.

Guillermo Fernández, Arda Güler’i Real Madrid’in o dönemki 'karanlık' tablosu içerisindeki en parlak ışık ve tek umut kaynağı olarak tanımladı. Yazara göre Arda, takımın oyun kurmakta zorlandığı ve tekdüze bir futbol sergilediği anlarda sahadaki asıl fark yaratan figür oldu. Genç futbolcunun oyunu yönlendirme, saha içinde doğru kararlar alma ve düşünerek oynama becerisinin, onu sadece yetenekli bir genç olmanın ötesine taşıdığını; kimlik ve liderlik arayışındaki Real Madrid'in gelecekteki merkezi haline getirdiğini belirtti. Bernabéu’daki gergin atmosfere ve yıldız isimlerin bile eleştirildiği o sürece rağmen yazar, Arda Güler’in sergilediği performansın taraftarı heyecanlandıran ve takıma dair somut bir gelecek vadeden yegane 'kesinlik' olduğunun altını çizdi.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
