article/comments
article/share
Haberler
Spor
Rıza Kayaalp 13 Kez Avrupa Şampiyonu Olarak Dünya Rekoruna İmza Attı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 21:59

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rekor için mindere çıktı. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde altın madalya için Macar rakibi Attila Vitek ile karşılaştı. Dünya ikincisi rakibini yenen rekortmen sporcu, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarih yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tiran'da rekorlar gecesi

Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu. Yaşayan güreşçiler arasında efsane olarak tarihe geçti. Rus Aleksandr Karelin'in 12 şampiyonluğunu geçen Kayaalp kırılması zor bir rekora imza atmış oldu. 

Tecrübeli güreşçi 13 Avrupa şampiyonluğunun yanısıra 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) olmak üzere 5 kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın