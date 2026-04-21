article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Son Dakika Golüyle Veda Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 23:39

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 120+2'de Jevtoviç'in golüyle 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konyaspor ile Fenerbahçe kupada yarı final için karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ilk 90 dakikada gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Konyaspor 120. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic yeşil beyazlıları yarı finale çıkaran golü kaydetti. Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
4
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın