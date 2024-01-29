Love In The Dark: Aşka Mağlup Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Love In The Dark: Aşka Mağlup Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Biz aşka mağlup olduk... Kalplerimizi yumuşacık edecek şarkılar bu listede...
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1. Güneş - Suçlarımdan Biri
2. Kaan Boşnak - Bırakma Kendini
3. Mabel Matiz - Müphem
4. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
5. Madrigal - Senden Yoksun
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6. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar
7. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme
8. Madrigal - Kelebekler
9. Birsen Tezer - Sanki Rüya
10. Anıl Emre Daldal - M.
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11. Canozan - Toprak Yağmura
12. Gülay - Cesaretin Var mı Aşka
13. Asil Gök - Hastayım Sana
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