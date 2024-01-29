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Love In The Dark: Aşka Mağlup Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Love In The Dark: Aşka Mağlup Olanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 01:39

Biz aşka mağlup olduk... Kalplerimizi yumuşacık edecek şarkılar bu listede...

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1. Güneş - Suçlarımdan Biri

2. Kaan Boşnak - Bırakma Kendini

3. Mabel Matiz - Müphem

4. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

5. Madrigal - Senden Yoksun

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6. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar

7. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme

8. Madrigal - Kelebekler

9. Birsen Tezer - Sanki Rüya

10. Anıl Emre Daldal - M.

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11. Canozan - Toprak Yağmura

12. Gülay - Cesaretin Var mı Aşka

13. Asil Gök - Hastayım Sana

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