Kuru Cilt ile Mücadele Rehberi: Bu 10 Yol Cildine İyi Gelecek

Hazırsanız ilk adımı söylüyoruz! Kuru bir cilt için en önemli şey temizliğidir. Cildin daha fazla yıpranmasına izin vermeden ilerlemeliyiz. Bu yüzden sert içerikli temizleyicilerinizi bir kenara kaldırın. Onların yerine cildin doğal yağ dengesini bozmayan bir temizleyici alın. Nazik içerikli ve nem destekli temizleyiciler sayesinde cildiniz hem kirlerden arınır hem de kuruluğu azalmaya başlar.