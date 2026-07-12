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Kuru Cilt ile Mücadele Rehberi: Bu 10 Yol Cildine İyi Gelecek

etiket Kuru Cilt ile Mücadele Rehberi: Bu 10 Yol Cildine İyi Gelecek

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 17:01
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Birçok insanın ortak problemlerinden biri kuru cilt... Mevsim geçişlerinde, kış aylarında ya da yanlış ürün kullanımı sonrasında ciltte kuruluk oluşabiliyor. Bu da cildin gergin olmasına, pul pul dökülmesine ve mat görünmesine neden oluyor. 

Cilt bariyerini güçlendirerek kuru ciltle mücadele edebiliriz. Gelin, birlikte yollarına bakalım!

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1. İlk olarak nazik bir temizleyici alın.

Hazırsanız ilk adımı söylüyoruz! Kuru bir cilt için en önemli şey temizliğidir. Cildin daha fazla yıpranmasına izin vermeden ilerlemeliyiz. Bu yüzden sert içerikli temizleyicilerinizi bir kenara kaldırın. Onların yerine cildin doğal yağ dengesini bozmayan bir temizleyici alın. Nazik içerikli ve nem destekli temizleyiciler sayesinde cildiniz hem kirlerden arınır hem de kuruluğu azalmaya başlar.

2. Yüzünüzü yıkarken ılık su kullanın.

Temizleyiciniz yanınızdaysa diğer adıma geçebiliriz. Çok sıcak suyun cildinize değmemesi gerekiyor! Cildinizin koruyucu bariyerine daha fazla zarar vermemeliyiz. Bu yüzden yüzünüzü yıkarken ya da duş alırken ılık su kullanın. Kuruluğu daha fazla artırmadan temizlenmiş olursunuz.

3. Nemlendiricinizi düzenli olarak kullanın.

Kuru cilt için en önemli şeylerden biri bu... Cildinizin ihtiyacı olan nemlendiriciyi seçmelisiniz. Seramid, hyaluronik asit ya da gliserin içeren ürünlere bakabilirsiniz. Ayrıca bu nemlendiriciyi sadece cildiniz kuruduğu zaman değil, düzenli olarak kullanmalısınız.

4. Temizlikten hemen sonra cildinizi nemlendirin.

Ne dedik? Nemlendirici düzenli olarak kullanılmalı! Şimdi, yüzünüzü temizlediniz. Hemen cildiniz hafif nemliyken nemlendiricinizi sürün. Böylece daha etkili olur. Cilt nemi hapsederek kuruluğu azaltır. Eğer cildinizi temizledikten sonra çok beklerseniz ciltteki nem kaybı artar. Bu yüzden temizlikten hemen sonra nemlendirici sürmeniz çok önemli.

5. Cilt bariyerinizi güçlendiren ürünlere bakın.

Beraber bir araştırma yapalım! Kuru cilt için en önemli konulardan biri olan bariyer sağlığına neler iyi gelir? Seramid, panthenol ve squalane... Bu içerikler güçlü bir bariyer oluşturup daha sağlıklı bir cilde ulaşmanızı sağlayabilir.

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6. Peeling yaparken dikkatli olun.

Evet, peeling ölü derilerden kurtulmak için harika bir yol. Fakat kuru bir cilt için riskli olabilir. Cildiniz zaten hassasken daha da hassas hale gelebilir. Bu yüzden peeling yapmak istiyorsanız nazik ürünler tercih edin. Haftada bir kullanmanız yeterli olacaktır.

7. Ortamın nem seviyesini gözden kaçırmayın.

Bu maddeye şaşırmış olabilirsiniz... Fakat bulunduğunuz ortamın cildinizi etkilediğini unutmayın. Kaloriferli ya da klimalı ortamlarda hava kuru olur. Bu da cildin nem kaybetmesi demek! Ortam nemini dengelemek için hava nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Bu minik destekle cildiniz daha rahat hisseder.

8. Parfümlü ürünlerden uzak durun.

Kuru ciltler çok hassastır. Eğer yoğun parfümlü ürünler kullanırsanız cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz. Sade ve nazik içerikli ürünlere yönelerek cildinizi daha rahat hissettirebilirsiniz.

9. Dudak ve göz çevresini unutmayın.

Bazı bölgeler daha kolay kurur. Dudaklar ve göz çevresi de bunların başında yer alıyor... Bu alanlar daha hassas bir yapıya sahip. Bu yüzden özel bakım isterler. Nem veren dudak balmı ve göz çevresine uygun ürünler kullanabilirsiniz!

10. Gece bakımını ihmal etmeyin.

Gece, cildin kendini yenilediği bir zaman dilimidir. Bu yüzden kuru cilt için oldukça önemlidir! Daha yoğun yapılı nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Böylece cildiniz gece boyunca toparlanır ve sabah uyandığınızda daha yumuşak bir cilde ulaşmış olursunuz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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