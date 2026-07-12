Kuru Cilt ile Mücadele Rehberi: Bu 10 Yol Cildine İyi Gelecek
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Birçok insanın ortak problemlerinden biri kuru cilt... Mevsim geçişlerinde, kış aylarında ya da yanlış ürün kullanımı sonrasında ciltte kuruluk oluşabiliyor. Bu da cildin gergin olmasına, pul pul dökülmesine ve mat görünmesine neden oluyor.
Cilt bariyerini güçlendirerek kuru ciltle mücadele edebiliriz. Gelin, birlikte yollarına bakalım!
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1. İlk olarak nazik bir temizleyici alın.
2. Yüzünüzü yıkarken ılık su kullanın.
3. Nemlendiricinizi düzenli olarak kullanın.
4. Temizlikten hemen sonra cildinizi nemlendirin.
5. Cilt bariyerinizi güçlendiren ürünlere bakın.
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6. Peeling yaparken dikkatli olun.
7. Ortamın nem seviyesini gözden kaçırmayın.
8. Parfümlü ürünlerden uzak durun.
9. Dudak ve göz çevresini unutmayın.
10. Gece bakımını ihmal etmeyin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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