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Kurt Efe'ye Kardeş İddiası: Kıvanç Tatlıtuğ 2. Kez Baba Oluyor, Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli!

Kurt Efe'ye Kardeş İddiası: Kıvanç Tatlıtuğ 2. Kez Baba Oluyor, Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli!

Kıvanç Tatlıtuğ
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
10.07.2026 - 09:30
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2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve 2022 yılında Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftiyle ilgili tatlı mı tatlı bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ve başarılı stilist ve moda danışmanı eşi Başak Dizer'in bebek bekledikleri iddia edildi. Üstelik bebeğin cinsiyeti bile belliymiş!

Kaynak: Bülent Cankurt - Sabah

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Bir yanda ülkenin yakışıklıık düzeyini 10'la, 100'le çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, diğer yanda güzelliği ve zarafetiyle dillerden düşmeyen Başak Dizer...

Bir yanda ülkenin yakışıklıık düzeyini 10'la, 100'le çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, diğer yanda güzelliği ve zarafetiyle dillerden düşmeyen Başak Dizer...

İkilinin büyük aşkı ve 2016 yılında gerçekleştirdikleri evliliklerinin çok konuşulmasına pek de şaşılmamalı aslında. Hele bir de 2022'de dünyaya gelen dünyalar güzeli Kurt Efe'yi düşünecek olursak... Sosyal medyada sık sık hem güzellikleri hem tatlı aileleriyle övgülere boğulan bu aile bugün müjdeli bir iddiayla gündeme geldi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Kurt Efe'ye kardeş geldiğini iddia etti, üstelik cinsiyeti de belli!

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Kurt Efe'ye kardeş geldiğini iddia etti, üstelik cinsiyeti de belli!

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez bebek beklediği haberi çiftin hayranları arasında mutluluk yarattı. 15 Nisan'da 4 yaşına basan Kurt Efe abi olmaya hazırlanırken bebeğin 5 aylık olduğu, cinsiyetinin de belli olduğu öğrenildi. İddiaya göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeklerinin cinsiyeti kız! Pek çok açıdan çıtayı arşa taşıyan ailenin mutluluklarının katlanarak artmasını ve minik Tatlıtuğ bebeğin sağlıkla dünyaya gelmesini dileriz ❤️

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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