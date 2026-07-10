Kurt Efe'ye Kardeş İddiası: Kıvanç Tatlıtuğ 2. Kez Baba Oluyor, Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve 2022 yılında Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftiyle ilgili tatlı mı tatlı bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ve başarılı stilist ve moda danışmanı eşi Başak Dizer'in bebek bekledikleri iddia edildi. Üstelik bebeğin cinsiyeti bile belliymiş!
Kaynak: Bülent Cankurt - Sabah
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yanda ülkenin yakışıklıık düzeyini 10'la, 100'le çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, diğer yanda güzelliği ve zarafetiyle dillerden düşmeyen Başak Dizer...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah yazarı Bülent Cankurt, Kurt Efe'ye kardeş geldiğini iddia etti, üstelik cinsiyeti de belli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın