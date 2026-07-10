Kurt Efe'ye Kardeş İddiası: Kıvanç Tatlıtuğ 2. Kez Baba Oluyor, Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli!

İkilinin büyük aşkı ve 2016 yılında gerçekleştirdikleri evliliklerinin çok konuşulmasına pek de şaşılmamalı aslında. Hele bir de 2022'de dünyaya gelen dünyalar güzeli Kurt Efe'yi düşünecek olursak... Sosyal medyada sık sık hem güzellikleri hem tatlı aileleriyle övgülere boğulan bu aile bugün müjdeli bir iddiayla gündeme geldi.