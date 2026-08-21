article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kraliyet Ailesinin En Sevdiği 5 Yiyecek: Kraliçe II. Elizabeth’in Sandviçi de Listede

Kraliyet Ailesinin En Sevdiği 5 Yiyecek: Kraliçe II. Elizabeth’in Sandviçi de Listede

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 16:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kraliyet ailesi denildiğinde akla ilk gelen lüks davetler ve ihtişamlı ziyafetler olsa da, İngiliz Kraliyet Üyelerinin günlük beslenme alışkanlıkları şaşırtıcı derecede sade. Yıllar içinde saray çalışanları ve kraliyet yakınlarının paylaştığı detaylar, merhum Kraliçe II. Elizabeth’ten Kral Charles’a kadar birçok ismin basit ve ulaşılabilir yemekleri tercih ettiğini gösteriyor.

İşte saray mutfağından sızan ve kraliyet üyelerinin vazgeçemediği 5 özel lezzet...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jam Pennies

Jam Pennies

Merhum Kraliçe II. Elizabeth, 90 yılı aşkın sürece yayılan bir alışkanlıkla hemen her gün öğleden sonra çayında ekmek, tereyağı ve çilek reçelinden oluşan sade sandviçler tüketti. Eski saray aşçısı Darren McGrady, reçellerin Balmoral Kalesi'nin bahçelerinden toplanan İskoç çilekleriyle özel olarak hazırlandığını belirtiyor.

Karidesli Tost

Karidesli Tost

Kraliçe II. Elizabeth'in deniz ürünlerine olan düşkünlüğünün bir diğer kanıtı ise baharatlı tereyağında marine edilmiş karideslerdi. Sıcak tostun üzerinde eritilerek sunulan bu özel tarif, Kraliçe'nin favori aperatifleri arasında yer alıyordu.

Ballı Sade Yulaf Lapası

Ballı Sade Yulaf Lapası

Kraliçe Camilla, kış aylarında güne sade yulaf lapasıyla başlamayı tercih ediyor. Oğlu Tom Parker Bowles’un aktardığına göre Camilla, yulaf lapasını Ray Mill House'daki kendi arı kovanlarından elde edilen doğal bal ile tatlandırıyor.

Peynirli Fırında Yumurta

Peynirli Fırında Yumurta

Kral Charles’ın mutfaktaki favorilerinden biri, yerel İngiliz peynirleriyle hazırlanan fırında yumurta. 2020 yılında Clarence House tarafından da paylaşılan bu tarif, Kral'ın sürdürülebilir ve yerel gıdalara verdiği değeri yansıtıyor.

Suzette Usulü Yumurta

Suzette Usulü Yumurta

Prenses Diana’nın haftada en az bir kez talep ettiği bu özel tabak; ıspanak yatağı üzerine yerleştirilmiş haşlanmış yumurta ve Hollandez sosun birleşiminden oluşuyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın