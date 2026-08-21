Kraliyet Ailesinin En Sevdiği 5 Yiyecek: Kraliçe II. Elizabeth’in Sandviçi de Listede
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Kraliyet ailesi denildiğinde akla ilk gelen lüks davetler ve ihtişamlı ziyafetler olsa da, İngiliz Kraliyet Üyelerinin günlük beslenme alışkanlıkları şaşırtıcı derecede sade. Yıllar içinde saray çalışanları ve kraliyet yakınlarının paylaştığı detaylar, merhum Kraliçe II. Elizabeth’ten Kral Charles’a kadar birçok ismin basit ve ulaşılabilir yemekleri tercih ettiğini gösteriyor.
İşte saray mutfağından sızan ve kraliyet üyelerinin vazgeçemediği 5 özel lezzet...
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Jam Pennies
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Karidesli Tost
Ballı Sade Yulaf Lapası
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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