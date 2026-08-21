Ne Kırmızı Et Ne Tuz: Kardiyolog Damarları Tıkayan Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Kalp ve damar sağlığını korumak denildiğinde akla ilk olarak kırmızı etten uzak durmak, tuzu azaltmak ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak geliyor. Ancak uzmanlar, tabaktaki yemekler kadar gün içinde bardağımıza doldurduğumuz içeceklerin de damar sağlığı üzerinde hayati bir role sahip olduğuna dikkat çekiyor.

ABD'li Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sirisha Vadali, özellikle yaz aylarında ve günlük hayatta serinlemek ya da keyif yapmak amacıyla sıkça tüketilen şekerli çayın (soğuk/hazır şekerli çaylar) damarlarda sessizce plak birikimine ve tıkanıklığa yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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