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Ne Kırmızı Et Ne Tuz: Kardiyolog Damarları Tıkayan Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Ne Kırmızı Et Ne Tuz: Kardiyolog Damarları Tıkayan Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 15:33
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Kalp ve damar sağlığını korumak denildiğinde akla ilk olarak kırmızı etten uzak durmak, tuzu azaltmak ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak geliyor. Ancak uzmanlar, tabaktaki yemekler kadar gün içinde bardağımıza doldurduğumuz içeceklerin de damar sağlığı üzerinde hayati bir role sahip olduğuna dikkat çekiyor. 

ABD'li Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sirisha Vadali, özellikle yaz aylarında ve günlük hayatta serinlemek ya da keyif yapmak amacıyla sıkça tüketilen şekerli çayın (soğuk/hazır şekerli çaylar) damarlarda sessizce plak birikimine ve tıkanıklığa yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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Gelişmiş ülkelerde ve dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan ateroskleroz (damar sertliği ve tıkanıklığı), yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor.

Gelişmiş ülkelerde ve dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan ateroskleroz (damar sertliği ve tıkanıklığı), yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor.

Damar duvarlarında biriken plaklar, zamanla kan akışını engelleyerek kalp krizi ve felç gibi ölümcül tablolara zemin hazırlıyor. Dr. Vadali, birçok insanın damar tıkanıklığının ana sorumlusu olarak sadece yüksek tuzu ve kolesterolü gördüğünü, ancak aşırı ilave şeker tüketiminin de damar yapısı üzerinde en az tuz kadar yıkıcı bir tahribat yarattığını ifade ediyor. Şekerli çayların ve aromalı soğuk çay içeceklerinin en az gazlı içecekler kadar yüksek miktarda işlenmiş ilave şeker barındırdığının altı çiziliyor.

Metabolizma üzerine yapılan güncel araştırmalar ve kardiyoloji uzmanlarının değerlendirmeleri, düzenli olarak yüksek şekerli içecek tüketmenin vücutta zincirleme bir reaksiyon başlattığını gösteriyor.

Aşırı ilave şeker; hızlı kilo alımına, insülin direncine, tip 2 diyabete, kandaki trigliserit seviyelerinin fırlamasına ve damar duvarlarında kronik iltihaplanmaya (enflamasyon) neden oluyor.

Aşırı ilave şeker; hızlı kilo alımına, insülin direncine, tip 2 diyabete, kandaki trigliserit seviyelerinin fırlamasına ve damar duvarlarında kronik iltihaplanmaya (enflamasyon) neden oluyor.

Tüm bu olumsuz faktörler bir araya geldiğinde ise damarların esnekliğini sağlayan endotel dokusu zarar görüyor ve plak birikimi kaçınılmaz hale geliyor. Dr. Vadali, sadece şekerli çayların değil; enerji içeceklerinin, aromalı hazır kahvelerin ve katkılı meyve sularının da gizli birer 'şeker bombası' olduğunu vurguluyor.

Damar sağlığını korumak ve mevcut riski en aza indirmek için yaşam tarzında küçük ama sürdürülebilir değişiklikler yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, şekerli çaylar yerine tamamen şekersiz demlenmiş sıcak veya soğuk çayların tercih edilmesini öneriyor. Sıvı ihtiyacında ana kaynağın her zaman sade su olması gerektiği belirtilirken, spor veya yoğun terleme sonrası tüketilen elektrolit ve spor içeceklerinin etiketlerinin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Düzenli yürüyüş ve direnç egzersizlerinin yanı sıra, işlenmiş gıdalardan uzak durarak şekersiz içeceklere yönelmenin uzun vadede damar esnekliğini koruduğu ve kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürdüğü belirtiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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