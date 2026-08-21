Ne Kırmızı Et Ne Tuz: Kardiyolog Damarları Tıkayan Gizli Tehlikeyi Açıkladı
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Kalp ve damar sağlığını korumak denildiğinde akla ilk olarak kırmızı etten uzak durmak, tuzu azaltmak ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak geliyor. Ancak uzmanlar, tabaktaki yemekler kadar gün içinde bardağımıza doldurduğumuz içeceklerin de damar sağlığı üzerinde hayati bir role sahip olduğuna dikkat çekiyor.
ABD'li Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sirisha Vadali, özellikle yaz aylarında ve günlük hayatta serinlemek ya da keyif yapmak amacıyla sıkça tüketilen şekerli çayın (soğuk/hazır şekerli çaylar) damarlarda sessizce plak birikimine ve tıkanıklığa yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.
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Gelişmiş ülkelerde ve dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan ateroskleroz (damar sertliği ve tıkanıklığı), yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor.
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Aşırı ilave şeker; hızlı kilo alımına, insülin direncine, tip 2 diyabete, kandaki trigliserit seviyelerinin fırlamasına ve damar duvarlarında kronik iltihaplanmaya (enflamasyon) neden oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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