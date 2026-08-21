30 Cm Betonla Dağı Zırhladı: Mimar Olmadan Toprağın Altına Sıfır Maliyetle Ev İnşa Etti

Mülkte yeraltı evinin yanı sıra, vinçlerle taşınmış 58.000 pound (yaklaşık 26 ton) ağırlığında bir demiryolu vagonu ve Cessna uçağı motoruyla kendi imal ettiği bir hava botu yer alıyor.

Çocukluğu bu yeraltı evinde geçen oğlu Zane Conway, şimdilerde babasından kalan bu sıra dışı mirası oda oda restore ederek koruma altına alıyor. Evin yapım sürecinde babasına yardım ettiğini belirten Zane, 'Burası sadece bir mimari merak konusu değil, benim evim. Babamın doğayla simbiyotik bir ilişki kurma vizyonunu yaşatmaya devam ediyorum' ifadelerini kullanıyor.