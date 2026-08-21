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30 Cm Betonla Dağı Zırhladı: Mimar Olmadan Toprağın Altına Sıfır Maliyetle Ev İnşa Etti

30 Cm Betonla Dağı Zırhladı: Mimar Olmadan Toprağın Altına Sıfır Maliyetle Ev İnşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 13:20
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ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Ozark Dağları, ezber bozan bir mühendislik başarısına ev sahipliği yapıyor. Eski bir asker ve maden mühendisi olan Conway, 1970 yılında satın aldığı 225 dönümlük arazide, yamaçları adeta bir maden ocağı gibi oyarak yeraltında betonarme bir ev inşa etti. Mimar veya dış yardım almadan tamamen kendi imkanlarıyla yapılan devasa yapı, yarım asır geçmesine rağmen sağlamlığıyla dikkat çekiyor.

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Geçmişte ABD Hava Kuvvetleri'nde Titan II füze silolarında görev yapan ve ardından kurşun madenciliği sektöründe mühendislik yapan Conway, doğayı ezmek yerine onunla uyum içinde yaşama felsefesini benimsedi.

Geçmişte ABD Hava Kuvvetleri'nde Titan II füze silolarında görev yapan ve ardından kurşun madenciliği sektöründe mühendislik yapan Conway, doğayı ezmek yerine onunla uyum içinde yaşama felsefesini benimsedi.

Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak dağı oyan mühendis, yapıyı 30 santimetre kalınlığında çelik takviyeli betonla zırhlandırdı. Üzeri metrelerce toprakla kaplı olan ve kasıtlı olarak bir mağara ağzına benzetilen evin dev cam duvarları, yeraltı mekanına doğal ışık sağlıyor.

Evin en büyüleyici özelliklerinden biri, geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine olan bağımlılığı sıfıra indiren pasif iklimlendirme tasarımı. Evin birkaç metre ötesindeki şafttan giren dış hava, toprağın altından geçerek iç mekana ulaşıyor. Toprağın termal kütlesi sayesinde hava, yazın doğal olarak soğuyor, kışın ise ısınıyor.

2018 yılında hayatını kaybeden çılgın mühendisin arazisi adeta bir icat müzesini andırıyor.

2018 yılında hayatını kaybeden çılgın mühendisin arazisi adeta bir icat müzesini andırıyor.

Mülkte yeraltı evinin yanı sıra, vinçlerle taşınmış 58.000 pound (yaklaşık 26 ton) ağırlığında bir demiryolu vagonu ve Cessna uçağı motoruyla kendi imal ettiği bir hava botu yer alıyor.

Çocukluğu bu yeraltı evinde geçen oğlu Zane Conway, şimdilerde babasından kalan bu sıra dışı mirası oda oda restore ederek koruma altına alıyor. Evin yapım sürecinde babasına yardım ettiğini belirten Zane, 'Burası sadece bir mimari merak konusu değil, benim evim. Babamın doğayla simbiyotik bir ilişki kurma vizyonunu yaşatmaya devam ediyorum' ifadelerini kullanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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