30 Cm Betonla Dağı Zırhladı: Mimar Olmadan Toprağın Altına Sıfır Maliyetle Ev İnşa Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Ozark Dağları, ezber bozan bir mühendislik başarısına ev sahipliği yapıyor. Eski bir asker ve maden mühendisi olan Conway, 1970 yılında satın aldığı 225 dönümlük arazide, yamaçları adeta bir maden ocağı gibi oyarak yeraltında betonarme bir ev inşa etti. Mimar veya dış yardım almadan tamamen kendi imkanlarıyla yapılan devasa yapı, yarım asır geçmesine rağmen sağlamlığıyla dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişte ABD Hava Kuvvetleri'nde Titan II füze silolarında görev yapan ve ardından kurşun madenciliği sektöründe mühendislik yapan Conway, doğayı ezmek yerine onunla uyum içinde yaşama felsefesini benimsedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 yılında hayatını kaybeden çılgın mühendisin arazisi adeta bir icat müzesini andırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın