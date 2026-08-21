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Düğünü Olacaklara Uyarı Geldi: Bu Renk Paleti Misafirleri Kaçırıyor

Düğünü Olacaklara Uyarı Geldi: Bu Renk Paleti Misafirleri Kaçırıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:41
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Düğün hazırlıkları sürecinde çiftlerin estetik bir görünüm yakalamak adına sıklıkla tercih ettiği minimalist ve tamamen nötr renk paletleri, uzmanlara göre kutlama atmosferine gizliden gizliye zarar veriyor. Renk psikolojisi uzmanı, sertifikalı renk analisti ve yazar Michelle Lewis, son yıllarda düğün modasına damga vuran tamamen fildişi, krem, gri ve bej tonlarından oluşan 'üzücü bej' (sad beige) akımının, nörolojik düzeyde misafirlerin duygusal uyarılmasını düşürdüğünü ve düğünün neşesini bastırdığını açıkladı.

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Görsel olarak zarif ve "güvenli" kabul edilen bu tek renkli nötr paletlerin minimalist bir şıklık kılığında sunulduğunu belirten Lewis, renklerin insan fizyolojisi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.

Görsel olarak zarif ve "güvenli" kabul edilen bu tek renkli nötr paletlerin minimalist bir şıklık kılığında sunulduğunu belirten Lewis, renklerin insan fizyolojisi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.

Düğünlerin bir insanın sosyal hayatındaki en coşkulu olaylardan biri olduğunu ifade eden uzman, mekanın düşük doygunluktaki nötr tonlarla tasarlanmasının, vücudun sinir sistemine 'en düşük uyarılma' sinyali gönderdiğini belirtiyor. Son bilimsel araştırmalar da açık gri ve bej gibi düşük doygunluktaki tonların, sıcak ve renkli ortamlara kıyasla duygusal uyarılmayı ve neşe hissini belirgin şekilde düşürdüğünü gösteriyor. 

Bu durum, davetlilerin düğün boyunca neden tam olarak eğlenemediklerini anlamadan salondan 'hayal kırıklığıyla' ayrılmalarına neden olabiliyor.

Ancak Lewis, nötr renklerin sıkıcılığını kırmak adına salonu kontrolsüzce parlak sarı gibi aşırı doygun renklerle doldurmanın da başka bir tehlike yarattığı konusunda uyarıyor.

Ancak Lewis, nötr renklerin sıkıcılığını kırmak adına salonu kontrolsüzce parlak sarı gibi aşırı doygun renklerle doldurmanın da başka bir tehlike yarattığı konusunda uyarıyor.

İnsan gözünün en yüksek hassasiyet gösterdiği renk olan sarı, devasa dozlarda kullanıldığında beyinde bir 'uyarı' veya 'tehlike' sinyali olarak algılanabiliyor ve kutlama havası yerine huzursuzluk yaratabiliyor. Bu nedenle canlı renklerin tüm mekanı kaplamak yerine stratejik vurgular olarak kullanılması gerektiği ifade ediliyor.

Nötr tonlardan vazgeçmek istemeyen çiftler için de pratik çözüm yolları sunan renk psikoloğu, fildişi ve bej tonlarının bir ana renk değil, renkli objelerin öne çıkmasını sağlayan bir 'tuval' olarak kullanılması gerektiğini öneriyor. Mekandaki renksizliği kırmanın en etkili yollarından biri olarak nedime ve sağdıçların kıyafetlerinde adaçayı yeşili, toz pembe veya sıcak toprak tonlarının tercih edilmesi gösteriliyor. Hareket eden insanların mekana doğal bir renk enerjisi taşıyacağını belirten Lewis, ayrıca sıcak kehribar, altın ve yumuşak pembe tonlarındaki aydınlatmalar sayesinde nötr mekanların bile hiçbir dekoru değiştirmeden yüksek bir duygusal sıcaklığa kavuşturulabileceğinin altını çiziyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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