Düğünü Olacaklara Uyarı Geldi: Bu Renk Paleti Misafirleri Kaçırıyor

Düğünlerin bir insanın sosyal hayatındaki en coşkulu olaylardan biri olduğunu ifade eden uzman, mekanın düşük doygunluktaki nötr tonlarla tasarlanmasının, vücudun sinir sistemine 'en düşük uyarılma' sinyali gönderdiğini belirtiyor. Son bilimsel araştırmalar da açık gri ve bej gibi düşük doygunluktaki tonların, sıcak ve renkli ortamlara kıyasla duygusal uyarılmayı ve neşe hissini belirgin şekilde düşürdüğünü gösteriyor.

Bu durum, davetlilerin düğün boyunca neden tam olarak eğlenemediklerini anlamadan salondan 'hayal kırıklığıyla' ayrılmalarına neden olabiliyor.