Düğünü Olacaklara Uyarı Geldi: Bu Renk Paleti Misafirleri Kaçırıyor
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Düğün hazırlıkları sürecinde çiftlerin estetik bir görünüm yakalamak adına sıklıkla tercih ettiği minimalist ve tamamen nötr renk paletleri, uzmanlara göre kutlama atmosferine gizliden gizliye zarar veriyor. Renk psikolojisi uzmanı, sertifikalı renk analisti ve yazar Michelle Lewis, son yıllarda düğün modasına damga vuran tamamen fildişi, krem, gri ve bej tonlarından oluşan 'üzücü bej' (sad beige) akımının, nörolojik düzeyde misafirlerin duygusal uyarılmasını düşürdüğünü ve düğünün neşesini bastırdığını açıkladı.
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Görsel olarak zarif ve "güvenli" kabul edilen bu tek renkli nötr paletlerin minimalist bir şıklık kılığında sunulduğunu belirten Lewis, renklerin insan fizyolojisi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.
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Ancak Lewis, nötr renklerin sıkıcılığını kırmak adına salonu kontrolsüzce parlak sarı gibi aşırı doygun renklerle doldurmanın da başka bir tehlike yarattığı konusunda uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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