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Kovacs Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ufuk Beydemir'in Sevgilisi Sharon Kovacs'ın Hayatı

Kovacs Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ufuk Beydemir'in Sevgilisi Sharon Kovacs'ın Hayatı

Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
12.10.2026 - 17:02
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Baba olacağını ağustosta duyuran Ufuk Beydemir, 12 Ekim 2026'da sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşınca merak edilen isim ortaya çıktı: Hollandalı şarkıcı Kovacs. Peki, buğulu sesiyle Avrupa sahnelerinin tanıdık yüzü olan Kovacs kimdir, kaç yaşında, nereli? Sharon Kovacs'ın hayatını ve kariyerini sizin için derledik.

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Kovacs Kimdir?

Kovacs Kimdir?

Kovacs, Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs'ın sahne adı. Sahnede yalnızca soyadını kullanan sanatçı, derin ve kalın tınılı sesi, soul ile caz arasında gezinen karanlık pop tarzıyla tanınıyor. Sesi, ilk çıktığı günden bu yana sık sık Amy Winehouse'la kıyaslanıyor.

Müzik eğitimini Eindhoven'daki Rock City Institute'ta alan Kovacs, 2013'te bu okuldan mezun oldu. Bugün Warner Music çatısı altında albüm yayımlayan şarkıcının Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesi var.

Kovacs Kaç Yaşında?

Sharon Kovacs, 15 Nisan 1990'da doğdu. Buna göre 2026 itibarıyla 36 yaşında.

Kovacs Nereli?

Kovacs, Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletine bağlı Baarlo'da dünyaya geldi ve Hollanda vatandaşı. Sahnede kullandığı soyadı Macarcadan geliyor; şarkıcının Macar kökenli olduğu belirtiliyor.

Kovacs'ın Kariyer Başlangıcı

Kovacs'ın Kariyer Başlangıcı

Kovacs'ın çıkışı, Rock City Institute'ta okurken tanıştığı yapımcı Oscar Holleman'la kaydettiği 'My Love' EP'siyle geldi. Kayıtlarının bir kısmı Küba'da yapılan EP'nin aynı adlı şarkısı, eski bir Küba habanerası olan 'El Arreglito'dan izler taşıyordu. Şarkı 2014'te Hollanda radyosu NPO 3FM'in 'Serious Talent' seçkisine girdi, Kovacs da aynı yaz North Sea Jazz ve Lowlands festivallerinde sahneye çıktı.

2 Nisan 2015'te yayımlanan ilk albümü 'Shades of Black', Hollanda albüm listesinde zirveye yerleşti. 'Diggin'' şarkısıyla yükselişini sürdüren şarkıcı, 2016'da Glastonbury ve Sziget gibi dev festivallerde sahne aldı. 2018'deki ikinci albümü 'Cheap Smell' Hollanda'da 7. sıraya yükselirken Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika listelerine de girdi.

2023'te çıkan üçüncü albümü 'Child of Sin' ise Hollanda listesine 5. sıradan giriş yaptı; albümün aynı adlı şarkısında Rammstein'ın solisti Till Lindemann'la düet yaptı. Avusturyalı müzisyen Parov Stelar'la 'Snake Charmer'ı, Metropole Orkest'le 'Crazy'yi seslendiren Kovacs'ın en çok bilinen şarkıları arasında 'Sugar Pill', 'Black Spider', 'It's the Weekend' ve 'Tutti Frutti Tequila' da var.

Kovacs'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2014'te 3FM Serious Talent seçilen Kovacs, aynı yıl NPO Radio 6'nın en iyi soul ve caz yeteneği ödülünü de aldı. 2015'te Hollanda'nın en köklü müzik ödüllerinden Edison'da pop dalında 'En İyi Yeni Sanatçı' seçildi, 3FM Ödülleri'nde de aynı kategoride kazandı.

2016'da 'Shades of Black' ile Edison Pop'ta yeniden aday gösterildi ancak ödül Douwe Bob'a gitti. Aynı yıl Avrupa'da ülke sınırlarını aşan genç sanatçılara verilen European Border Breakers Award'u (EBBA) kazandı.

Kovacs'ın Güncel Projeleri

Kovacs'ın dördüncü stüdyo albümü 'Static Tears', 13 Kasım 2026'da Warner etiketiyle yayımlanacak. On şarkıdan oluşan albümde şarkıcı, bilinen karanlık pop çizgisini eski usul elektro, vokoder ve analog sentezleyicilerle buluşturuyor; kayıtların bir kısmı Berlin'de yapıldı. Albüm, bilgi bombardımanı altında neyin gerçek olduğunu sorgulamayı ve sürekli bağlantıda olduğumuz halde hissettiğimiz yalnızlığı konu alıyor.

Türk dinleyiciler için de takvim dolu. Kovacs, Aralık 2026'da Türkiye'de üç konser verecek: 9 Aralık'ta Ankara, 11 Aralık'ta İzmir ve 12 Aralık'ta İstanbul'da sahneye çıkacak. Konserlerde yeni albümün şarkılarına da yer vermesi bekleniyor.

Kovacs'ın Özel Hayatı

Kovacs'ın Özel Hayatı

Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Kovacs'ın adı, Türkiye'de Ufuk Beydemir'le gündeme geldi. Beydemir, ağustos ayında bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak baba olacağını açıklamış ama annenin adını vermemişti. Evlilik sorusuna ise 'Baba olmanın heyecanını yaşıyorum. Sürprizlere açık olun' yanıtını vermişti.

Eylülde havalimanından yaptığı 'Kızımı görmeye gidiyorum' paylaşımıyla kız babası olacağını da duyuran Beydemir, 12 Ekim 2026'da Kovacs'la fotoğraflarını bebek emojisiyle paylaşınca sevgilisinin kim olduğu netleşti. Beydemir daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yla evliydi; 2022'de Roma'da evlenen çiftin yolları 2025'te ayrılmıştı.

Kovacs'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Kovacs'ın en çok konuşulan açıklamaları ailesiyle ilgili. Şarkıcı, hiç tanımadığı babası için 'Fool Like You' adlı bir şarkı yazdı. Şarkının yayımlanmasından birkaç ay sonra, kendisi de şarkıcı olan babası Facebook üzerinden ona ulaştı.

Kovacs bir röportajında bu ilk mesajı 'Facebook'ta bana 'Selam, ben senin babanım' dedi' sözleriyle anlattı. Babasının ancak kendisi ünlendikten sonra ilgilenmiş olabileceğinden kaygı duyduğunu da açıkça dile getirdi.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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