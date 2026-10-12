Kovacs Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ufuk Beydemir'in Sevgilisi Sharon Kovacs'ın Hayatı

Kovacs'ın çıkışı, Rock City Institute'ta okurken tanıştığı yapımcı Oscar Holleman'la kaydettiği 'My Love' EP'siyle geldi. Kayıtlarının bir kısmı Küba'da yapılan EP'nin aynı adlı şarkısı, eski bir Küba habanerası olan 'El Arreglito'dan izler taşıyordu. Şarkı 2014'te Hollanda radyosu NPO 3FM'in 'Serious Talent' seçkisine girdi, Kovacs da aynı yaz North Sea Jazz ve Lowlands festivallerinde sahneye çıktı.

2 Nisan 2015'te yayımlanan ilk albümü 'Shades of Black', Hollanda albüm listesinde zirveye yerleşti. 'Diggin'' şarkısıyla yükselişini sürdüren şarkıcı, 2016'da Glastonbury ve Sziget gibi dev festivallerde sahne aldı. 2018'deki ikinci albümü 'Cheap Smell' Hollanda'da 7. sıraya yükselirken Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika listelerine de girdi.

2023'te çıkan üçüncü albümü 'Child of Sin' ise Hollanda listesine 5. sıradan giriş yaptı; albümün aynı adlı şarkısında Rammstein'ın solisti Till Lindemann'la düet yaptı. Avusturyalı müzisyen Parov Stelar'la 'Snake Charmer'ı, Metropole Orkest'le 'Crazy'yi seslendiren Kovacs'ın en çok bilinen şarkıları arasında 'Sugar Pill', 'Black Spider', 'It's the Weekend' ve 'Tutti Frutti Tequila' da var.

Kovacs'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2014'te 3FM Serious Talent seçilen Kovacs, aynı yıl NPO Radio 6'nın en iyi soul ve caz yeteneği ödülünü de aldı. 2015'te Hollanda'nın en köklü müzik ödüllerinden Edison'da pop dalında 'En İyi Yeni Sanatçı' seçildi, 3FM Ödülleri'nde de aynı kategoride kazandı.

2016'da 'Shades of Black' ile Edison Pop'ta yeniden aday gösterildi ancak ödül Douwe Bob'a gitti. Aynı yıl Avrupa'da ülke sınırlarını aşan genç sanatçılara verilen European Border Breakers Award'u (EBBA) kazandı.

Kovacs'ın Güncel Projeleri

Kovacs'ın dördüncü stüdyo albümü 'Static Tears', 13 Kasım 2026'da Warner etiketiyle yayımlanacak. On şarkıdan oluşan albümde şarkıcı, bilinen karanlık pop çizgisini eski usul elektro, vokoder ve analog sentezleyicilerle buluşturuyor; kayıtların bir kısmı Berlin'de yapıldı. Albüm, bilgi bombardımanı altında neyin gerçek olduğunu sorgulamayı ve sürekli bağlantıda olduğumuz halde hissettiğimiz yalnızlığı konu alıyor.

Türk dinleyiciler için de takvim dolu. Kovacs, Aralık 2026'da Türkiye'de üç konser verecek: 9 Aralık'ta Ankara, 11 Aralık'ta İzmir ve 12 Aralık'ta İstanbul'da sahneye çıkacak. Konserlerde yeni albümün şarkılarına da yer vermesi bekleniyor.