Köpeğinizin Mutlu Olduğunu Gösteren, Çoğu Kişinin Kaçırdığı İşaretler

Mutlu bir köpeğin tüm vücudu serbesttir. Kaslar gergin değil, hareketler akıcı ve salınımlıdır. Kuyruğun salınması da geniş ve gevşek biçimdedir; sert ya da mekanik değil. Dr. Karen Overall'ın 'Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats' (2013) adlı başvuru eserinde belirtildiği üzere, gergin köpekler vücutlarını dar ve sert tutarken mutlu köpekler neredeyse 'sallanır' gibi hareket eder. Köpeğinizin vücudu tüm bu gevşekliği sergiliyorsa ruh halinin iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.