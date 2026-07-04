Köpeğinizin Mutlu Olduğunu Gösteren, Çoğu Kişinin Kaçırdığı İşaretler
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Köpek davranışı söz konusu olduğunda, insanların en çok yaptığı hata yalnızca kuyruk sallamayı ya da atlamayı mutluluk göstergesi saymaktır. Oysa bir köpeğin gerçekten mutlu ve dengeli olduğunu anlatan çok sayıda ince işaret vardır. Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan araştırmalar, köpeklerin duygusal durumlarını vücutlarının tamamıyla ifade ettiğini göstermektedir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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