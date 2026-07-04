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Köpeğinizin Mutlu Olduğunu Gösteren, Çoğu Kişinin Kaçırdığı İşaretler

Köpeğinizin Mutlu Olduğunu Gösteren, Çoğu Kişinin Kaçırdığı İşaretler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 10:01
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Köpek davranışı söz konusu olduğunda, insanların en çok yaptığı hata yalnızca kuyruk sallamayı ya da atlamayı mutluluk göstergesi saymaktır. Oysa bir köpeğin gerçekten mutlu ve dengeli olduğunu anlatan çok sayıda ince işaret vardır. Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan araştırmalar, köpeklerin duygusal durumlarını vücutlarının tamamıyla ifade ettiğini göstermektedir.

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Yumuşak ve rahat bir vücut ne anlatır?

Yumuşak ve rahat bir vücut ne anlatır?

Mutlu bir köpeğin tüm vücudu serbesttir. Kaslar gergin değil, hareketler akıcı ve salınımlıdır. Kuyruğun salınması da geniş ve gevşek biçimdedir; sert ya da mekanik değil. Dr. Karen Overall'ın 'Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats' (2013) adlı başvuru eserinde belirtildiği üzere, gergin köpekler vücutlarını dar ve sert tutarken mutlu köpekler neredeyse 'sallanır' gibi hareket eder. Köpeğinizin vücudu tüm bu gevşekliği sergiliyorsa ruh halinin iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.

Oyun pozisyonu ne zaman anlam taşır?

Oyun pozisyonu ne zaman anlam taşır?

Ön bacakları yerde, kalçaları havada, kuyruk sallayan köpek klasik 'oyun çağrısı' pozisyonunu sergiliyordur. Bu davranış, köpeğin hem sizinle hem de çevresiyle tamamen rahat hissettiğinin ifadesidir. Tek seferlik değil, tekrar tekrar sergilenen bu pozisyon köpeğin güven duygusunu ve sosyal istekliliğini yansıtır. American Kennel Club (AKC) eğitim materyalleri bu pozu, sağlıklı sosyal gelişimin belirleyici göstergelerinden biri olarak sınıflandırır.

Serbest ve meraklı bakış ne anlama gelir?

Serbest ve meraklı bakış ne anlama gelir?

Köpeğinizin gözleri hafif açık, pırıltılı ve çevresini hevesle tarıyorsa bu mutluluk işaretidir. Öte yandan yoğun bakış, boncuk gibi sertleşmiş göz ya da sürekli kısık bakış stres ya da tehdit algısını işaret edebilir. Veteriner davranış uzmanları, göz bölgesinin kasılmadan tamamen gevşemiş olduğu ve burnun üst kısmının pürüzsüz göründüğü bir yüz ifadesini rahatlık ve memnuniyetin en net kanıtı olarak değerlendirir.

Kendi kendine oynamak ne zaman olumlu bir işaret sayılır?

Kendi kendine oynamak ne zaman olumlu bir işaret sayılır?

Köpeğin evcil oyuncaklarını kendi başına alıp taşıması, sallaması ya da diş geçirmesi, içinde bulunduğu ortamın kendisi için güvenli ve zenginleştirilmiş olduğuna işaret eder. İnsandan bağımsız olarak oyun kurabilme yetisi, köpeğin sağlıklı özerklik duygusu geliştirdiğinin göstergesidir. Maddeson ve ark.'nın 2020'de Animal Cognition dergisinde yayımladığı araştırma, kendi kendine oynayan köpeklerin kortizol düzeylerinin genel olarak daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu tablo, köpeğin iç dünyasında da sakin olduğuna işaret eder.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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