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"Köpeğin Olmak İstiyorum": Konsomatris Kirli Dilek ve Sıla Sultan Kendilerine DM'den Gelen Mesajları Yanıtladı

"Köpeğin Olmak İstiyorum": Konsomatris Kirli Dilek ve Sıla Sultan Kendilerine DM'den Gelen Mesajları Yanıtladı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
18.02.2024 - 13:40

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri sonrası ülkemizde büyük bir pavyon furyası başladı. Yıllardır ülkemizin unutulmaya yüz tutan bu tarafı yeniden ortaya çıkarken TepkiKolik kanalının konukları, Ankara'nın tanınan simalarından Kirli Dilek ve Sıla Sultan oldu. Konsomatrislik yapan bu ikili, kendilerine DM yoluyla gelen mesajları okuyup cevapladı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QwKH1...
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Kirli Dilek ve Sıla Sultan yeniden karşınızda!

Kirli Dilek ve Sıla Sultan yeniden karşınızda!

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta bu ikili, alemle ilgili merak edilenleri yanıtlayıp yetli dizilerde yer alan pavyon sahnelerini yorumlamıştı 👇

Ankara pavyon aleminin tanıdık ve popüler bu iki ismi, şimdi ise kendilerine DM yoluyla gelen mesajları canlı canlı okuyup yanıt verdi!

Ankara pavyon aleminin tanıdık ve popüler bu iki ismi, şimdi ise kendilerine DM yoluyla gelen mesajları canlı canlı okuyup yanıt verdi!

Bakalım nasıl mesajlar gelmiş, ikili bu mesajlara ne cevaplar vermiş?

"Abla merhaba, ben pavyona başlamak istiyorum."

"Abla merhaba, ben pavyona başlamak istiyorum."

Kirli Dilek'in en sinir olduğu şey sanırım bu. Kendisi bir önceki videoda da kimseye bu aleme girmesi için yardımcı olmadığını ve olmayacağını da belirtmişti.

'Allah göstermesin, lütfen buradan herkese sesleniyorum... Kimse bana 'Pavyona başlamak istiyorum' diye gelmesin. Denemesin, yapmak istemem çünkü yaradandan korkarım. Üstüne basarak söylüyorum hiçbirimizin evladını düşürmesin, düşenleri de Rabbim tez elden kurtarsın. Ben bu alemin bekçiliğini etmeye devam ediyorum.'

Sıla ise yaptığı mesleği seks işçiliğiyle karıştıranlardan muzdarip.

Sıla ise yaptığı mesleği seks işçiliğiyle karıştıranlardan muzdarip.

'Şimdi ilk mesaj bu... Müdürümle atmışım. Dükkanımı tanıtıyorum. Bir erkekle fotoğraf attığımda 'Kesin bu erkekle cinsel hayatı var' diye düşünüyorlar...'

Mesajlardan kalitesizlik ve hadsizlik akıyor gördüğünüz üzere...

Mesajlardan kalitesizlik ve hadsizlik akıyor gördüğünüz üzere...

'Konsomatris değil eskort gibi gören insanlar oluyor. İki meslek arasında geçiş yapan çok var.'

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Bir de takip isteği atıp sonra geri takip bekleyenler var. 😂

Bir de takip isteği atıp sonra geri takip bekleyenler var. 😂

'Okuma yazmam pek gelişmiş olmadığı için teknolojiyle de aram çok yok. Buradan cevap veriyim, arada mesaj yazsın o bana.'

Ahlaksız tekliflerin arkası kesilmiyor maalesef...

Ahlaksız tekliflerin arkası kesilmiyor maalesef...

'Bu mesaj çok kötü... Bunları görünce cidden çok üzülüyorum, sinirleniyorum. Neden insanlar konsomatrisleri eskort sanıyor anlamıyorum. Çok çok farklı iki meslek. Ben muhabbetimi satıyorum ama bu tarz mesajlar midemi bulandırıyor.'

Arada hal hatır soranlar da çıkıyor.

Arada hal hatır soranlar da çıkıyor.

'Eyvallah, aleykümselam, sen nasılsın?' 😂

Özel ilgi görmek için öncesinde DM'den yürüyenler de var.

Özel ilgi görmek için öncesinde DM'den yürüyenler de var.

'İşte o gülücük... Normal bir gülücük değil, p*ç gülüşü resmen. Yani bu diyor ki resmen 'Geleceğim ama benim masamda benimle ilgileneceksin, öpüp koklayacaksın. Onu anlatıyor. Adam direkt onu belirtiyor. Şu gülüş var ya şu gülüş... Nerede olsa tanıtım.'

Ardında ne yattığı belli olmayan o mesaj...

Ardında ne yattığı belli olmayan o mesaj...

'Evet beni çok merak edip çok soru sorulan kadınım. Bazen cevap vermiyorum çünkü çok yorucu sorular soruyorlar. Neden mi? %80'i beklenti içinde olan mesajlar. Şu yaştaki koca kadınla bile uğraşıyorlar.'

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Sıla Sultan bu mesaja baya bir gülüyor. 😂

Sıla Sultan bu mesaja baya bir gülüyor. 😂

'Heh, bana böyle gelin ya. Cidden hayvan gibiyim ama.'

İşte Kirli Dilek'in bahsettiği beklenti dolu mesajlardan bir tanesi.

İşte Kirli Dilek'in bahsettiği beklenti dolu mesajlardan bir tanesi.

'Kesinlikle paraya karşıyım. Çünkü elhamdulillah en güzel parayı ben kazanıyorum.'

Bazı şive komedisi ve tatlılık denemeleri...

Bazı şive komedisi ve tatlılık denemeleri...

'Ya tatlı demesin bana. Teşekkür ediyorum. Evet, akide şekeri gibi kadınım.'

Sıla'ya çok fazla kölelik teklifi geliyormuş.

Sıla'ya çok fazla kölelik teklifi geliyormuş.

'Bu tarz var ya o kadar çok ki... 'Sana para vereyim ayaklarını yalayım, yalvarırım. Ayak numaran 36, biliyorum' falan bilmem ne...'

Amin diyelim.

Amin diyelim.

'Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet, yoruldum mu? Yoruldum. Özellikle bu alem 2 katı yordu. Farklı farklı karakterler, farklı düşünceler... İnsanları tartmaktan, insanları idare etmekten yoruldum. Sadece oynamaktan yorulmadım, insanlar yordu ama hayat bir şekilde devam ediyor. Emeklilik falan yok. Gittiği yere kadar diyeceğim ama kendime bir sınır koydum kısmet olursa 5 seneye. Geçen gün TikTok'ta beni bir sazcı kardeşim aradı 'Kirli abla müsait misin?' Müsaitim. TikTok'ta yazmışlar 'EYT'li Dilek abla, helal olsun sana' diye. Yani hayranlarımı artık düşün. EYT vurmadı.'

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İlginç bir istek!

İlginç bir istek!

'Numara istiyor. Tabii canım ben ona mesaj atacağım WhatsApp'tan o da bana yürüyecek.'

Videonun sonunda TepkiKolik kanalının sahibi Burak Tatlıcı iki isme de sordu: "Buradan sana çirkin, kötü mesaj yazan arkadaşlara kameraya bakarak ne söylemek istersin? Küfür etmeden."

Videonun sonunda TepkiKolik kanalının sahibi Burak Tatlıcı iki isme de sordu: "Buradan sana çirkin, kötü mesaj yazan arkadaşlara kameraya bakarak ne söylemek istersin? Küfür etmeden."

'Size öyle şeyler söylerdim ki ama maalesef bu kanal bunu istemiyor. O yüzden önyargılarınızı kendinize saklayın.'

"Öncelikle iyi şeyler yazan hayranlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"Öncelikle iyi şeyler yazan hayranlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

'Kötü yazanlara da şunu söyleyim, kötü söz sahibine yakışır. Bir kulağımdan girse bir kulağımdan çıkma şansı bile yok. Kötü yazana da saygı duyuyorum. Buradan herkese başarılar diliyorum.'

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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