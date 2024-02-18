"Köpeğin Olmak İstiyorum": Konsomatris Kirli Dilek ve Sıla Sultan Kendilerine DM'den Gelen Mesajları Yanıtladı
"Köpeğin Olmak İstiyorum": Konsomatris Kirli Dilek ve Sıla Sultan Kendilerine DM'den Gelen Mesajları Yanıtladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QwKH1...
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri sonrası ülkemizde büyük bir pavyon furyası başladı. Yıllardır ülkemizin unutulmaya yüz tutan bu tarafı yeniden ortaya çıkarken TepkiKolik kanalının konukları, Ankara'nın tanınan simalarından Kirli Dilek ve Sıla Sultan oldu. Konsomatrislik yapan bu ikili, kendilerine DM yoluyla gelen mesajları okuyup cevapladı.
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Kirli Dilek ve Sıla Sultan yeniden karşınızda!
Ankara pavyon aleminin tanıdık ve popüler bu iki ismi, şimdi ise kendilerine DM yoluyla gelen mesajları canlı canlı okuyup yanıt verdi!
"Abla merhaba, ben pavyona başlamak istiyorum."
Sıla ise yaptığı mesleği seks işçiliğiyle karıştıranlardan muzdarip.
Mesajlardan kalitesizlik ve hadsizlik akıyor gördüğünüz üzere...
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Bir de takip isteği atıp sonra geri takip bekleyenler var. 😂
Ahlaksız tekliflerin arkası kesilmiyor maalesef...
Arada hal hatır soranlar da çıkıyor.
Özel ilgi görmek için öncesinde DM'den yürüyenler de var.
Ardında ne yattığı belli olmayan o mesaj...
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Sıla Sultan bu mesaja baya bir gülüyor. 😂
İşte Kirli Dilek'in bahsettiği beklenti dolu mesajlardan bir tanesi.
Bazı şive komedisi ve tatlılık denemeleri...
Sıla'ya çok fazla kölelik teklifi geliyormuş.
Amin diyelim.
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İlginç bir istek!
Videonun sonunda TepkiKolik kanalının sahibi Burak Tatlıcı iki isme de sordu: "Buradan sana çirkin, kötü mesaj yazan arkadaşlara kameraya bakarak ne söylemek istersin? Küfür etmeden."
"Öncelikle iyi şeyler yazan hayranlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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