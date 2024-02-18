"Köpeğin Olmak İstiyorum": Konsomatris Kirli Dilek ve Sıla Sultan Kendilerine DM'den Gelen Mesajları Yanıtladı

Kirli Dilek'in en sinir olduğu şey sanırım bu. Kendisi bir önceki videoda da kimseye bu aleme girmesi için yardımcı olmadığını ve olmayacağını da belirtmişti.

'Allah göstermesin, lütfen buradan herkese sesleniyorum... Kimse bana 'Pavyona başlamak istiyorum' diye gelmesin. Denemesin, yapmak istemem çünkü yaradandan korkarım. Üstüne basarak söylüyorum hiçbirimizin evladını düşürmesin, düşenleri de Rabbim tez elden kurtarsın. Ben bu alemin bekçiliğini etmeye devam ediyorum.'