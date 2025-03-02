Konya'dan Bile Küçükler: Yüz Ölçümleriyle Sizi Şaşırtacak 5 Ülke!
Konya'dan Bile Küçükler: Yüz Ölçümleriyle Sizi Şaşırtacak 5 Ülke!
Türkiye'nin yüz ölçümü tam olarak 783.562 km². En büyük ilimiz olan Konya'nın yüz ölçümü ise 38.257 km². Yani Konya, sahip olduğu yüz ölçümüyle aslında bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden daha büyük. Genellikle turistik açıdan duyduğunuz ülkelerin yüz ölçümlerinin ne kadar olduğunu öğrenince ise şaşırabilirsiniz.
İşte, dünyanın yüz ölçümü en küçük ülkeleri!
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1. Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan
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2. Monako
3. Nauru
4. Tuvalu
5. San Marino
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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