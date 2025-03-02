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Konya'dan Bile Küçükler: Yüz Ölçümleriyle Sizi Şaşırtacak 5 Ülke!

Konya'dan Bile Küçükler: Yüz Ölçümleriyle Sizi Şaşırtacak 5 Ülke!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 12:36

Türkiye'nin yüz ölçümü tam olarak 783.562 km². En büyük ilimiz olan Konya'nın yüz ölçümü ise 38.257 km². Yani Konya, sahip olduğu yüz ölçümüyle aslında bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden daha büyük. Genellikle turistik açıdan duyduğunuz ülkelerin yüz ölçümlerinin ne kadar olduğunu öğrenince ise şaşırabilirsiniz. 

İşte, dünyanın yüz ölçümü en küçük ülkeleri!

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1. Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan

1. Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan

Yalnızca 0.44 kilometrekarelik bir alana sahip olan Vatikan hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından dünyanın en küçük bağımsız ülkesi. İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Vatikan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olarak biliniyor.Yerleşik nüfus oldukça az olsa da bu kutsal kenti ziyaret eden turist sayısı oldukça fazla. 

Vatikan'da teokratik bir devlet yapısı bulunuyor ve seçim düzenlenmiyor. Papa, hem Vatikan'ın Devlet Başkanı hem de tüm dünyada Katoliklerin ruhani lideri olarak görev alıyor. Gerekli devlet işlerini ise Devlet Sekreterliği adı verilen bir departman yönetiyor. 

'Vatikan nasıl ülke oldu?' derseniz bu sorunun cevabı ise 1929'da yatıyor. 1929 yılında İtalya ile Vatikan'ın imzaladığıLateran Anlaşması, Vatikan'ın bir Şehir Devleti olmasını sağladı.

2. Monako

2. Monako

2.1 kilometrekarelik bir alan sahip olan Monako'nun ülke olduğuna inanmak son derece zor! Haritada Monako'nun yerine bakacak olursanız, Fransa'nın güneyine, İtalya ile olan sınırına doğru bakmanız gerekecek. Orada gördüğünüz kıyı uzantısındaki minik yer, Monako!

Fakat ülkenin küçük olmasına bakmayın, burada yaşayan her üç kişiden biri milyoner. Bunun sebebi ise Monako Prensliği'nin uygun vergi politikası, lüks emlak piyasası ve tüm dünyanın dikkatini çeken lüks markalarıyla meşhur olması. Ayrıca Monako'nun ünlü kumarhenleri de dünyanın en zengin insanlarını kendisine çekmeyi başarmış.

3. Nauru

3. Nauru

Nihayet 20 kilometrekarenin üzerine çıkabildik! Görmüş olduğunuz fotoğraftaki ülkenin, yani Nauru'nun yüz ölçümü 21 kilometrekare.  Güney Pasifik’te yer alan Mikronezya adalar grubuna dahil olan Nauru, dünyanın en küçük cumhuriyeri olarak biliniyor!

2025 yılı itibariyle bu ada ülkesinde tam 11,134 kişinin yaşadığı aktarılıyor.

4. Tuvalu

4. Tuvalu

26 kilometrekarelik bir alana sahip olan Tuvalu, Pasifik'te bulunan bir ada ülkesi. Kendisine en yakın ülkeler ise Kiribati, Samoa ve Fiji. Nüfusu 11.260 kişi olan Tuvalu, 1500'li yıllarda İspanyollar tarafından keşfedilmiş. Tarihler 1892 yılını gösterdiğinde ise İngiliz kolonisinin parçası olmuş. 

1975 yılına kadar şimdiki adı Kiribati olan Gilbert Adaları ile birlikte idare edilmiş, 1978 yılında ise anayasal monarşi olarak bağımsızlığını kazanmış.

5. San Marino

5. San Marino

San Marino, Avrupa'da Vatikan ve Monako'dan sonra en küçük üçüncü ülke statüsünde. Tek sınır komşusu ise İtalya. Daha doğrusu İtalya tarafından çevrelenmiş demek daha doğru!

Dokuz idari bölgeye ayrılan ülkenin bu bölgeleri, kale olarak adlandırılıyor ve her kalenin de konseyi, yani belediye gibi bir yöneticisi bulunuyor. Dünyanın en küçük beşinci ülkesi, çok partili temsili demokrasi ile yönetiliyor ve demokratik bir cumhuriyet olarak karşımıza çıkıyor. 

Yerleşik nüfusu oldukça az olsa da turistler bu ülkeyi boş bırakmıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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