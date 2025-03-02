Konya'dan Bile Küçükler: Yüz Ölçümleriyle Sizi Şaşırtacak 5 Ülke!

Yalnızca 0.44 kilometrekarelik bir alana sahip olan Vatikan hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından dünyanın en küçük bağımsız ülkesi. İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Vatikan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olarak biliniyor.Yerleşik nüfus oldukça az olsa da bu kutsal kenti ziyaret eden turist sayısı oldukça fazla.

Vatikan'da teokratik bir devlet yapısı bulunuyor ve seçim düzenlenmiyor. Papa, hem Vatikan'ın Devlet Başkanı hem de tüm dünyada Katoliklerin ruhani lideri olarak görev alıyor. Gerekli devlet işlerini ise Devlet Sekreterliği adı verilen bir departman yönetiyor.

'Vatikan nasıl ülke oldu?' derseniz bu sorunun cevabı ise 1929'da yatıyor. 1929 yılında İtalya ile Vatikan'ın imzaladığıLateran Anlaşması, Vatikan'ın bir Şehir Devleti olmasını sağladı.