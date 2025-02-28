Dört Yapraklı Yoncanın Neden Şans Getirdiğine İnanılır?

İnternette '1'e 10.000' gibi oranlar dolaşsa da, aslında dört yapraklı yoncaların tam olarak ne kadar nadir olduğu bilinmiyor. Çünkü bu olay sadece genetik faktörlere değil, aynı zamanda çevresel etkenlere de bağlı.

Georgia Üniversitesi'nde yonca üzerine araştırmalar yapan bilim insanı Vincent Pennetti’ye göre, dört yapraklı yoncaların oluşması için hem belirli bir genetik mutasyonun hem de doğru hava koşullarının bir araya gelmesi gerekiyor.