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Konuşanlar'da Karısının Yanında Cinsel Fantezilerini Anlatan Adam Herkesi Şaşırttı

Konuşanlar'da Karısının Yanında Cinsel Fantezilerini Anlatan Adam Herkesi Şaşırttı

Hasan Can Kaya
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 21:12

Hasan Can Kaya'nın sevilen programı Konuşanlar'da yine sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı. İzleyicilerden biri cinsel fantezilerini anlatıp bir de karısıyla seviştiği yerlerden bahsedince herkesi şoke etti.

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Komedyen Hasan Can Kaya'nın sevilen programı Konuşanlar her bölüm olduğu gibi yine sosyal medyada gündem oldu.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın sevilen programı Konuşanlar her bölüm olduğu gibi yine sosyal medyada gündem oldu.

İzleyicilerden birinin cinsel fantezilerini anlatmasıyla programda şaşırtıcı anlar yaşanırken, 3 çocuklu çiftin itirafları herkesi şoke etti.

İzleyicilerden birinin cinsel fantezilerini anlatmasıyla programda şaşırtıcı anlar yaşanırken, 3 çocuklu çiftin itirafları herkesi şoke etti.

Eşinin yakın zamanda doğum yaptığını anlatan konuk Hasan Can Kaya'nın cinsel hayat sorusuna "Çok faydası oldu" yanıtı verdi.

Eşinin yakın zamanda doğum yaptığını anlatan konuk Hasan Can Kaya'nın cinsel hayat sorusuna "Çok faydası oldu" yanıtı verdi.

Daha sonra konuğuna fantezilerini soran Hasan Can Kaya aldığı cesur yanıtlara epey şaşırdı.

Daha sonra konuğuna fantezilerini soran Hasan Can Kaya aldığı cesur yanıtlara epey şaşırdı.

İzleyicinin 'Bizim oralar böyle dağlık filan. Buzul göller filan. Ben oralara gittim böyle birkaç deneme yaptım ve hepsinde başarılı oldum' demesi üzerine eşi utanıp 'Hayır' derken, izleyici yapmak istediği fantezileri de anlattı.

İzleyicinin 'Bizim oralar böyle dağlık filan. Buzul göller filan. Ben oralara gittim böyle birkaç deneme yaptım ve hepsinde başarılı oldum' demesi üzerine eşi utanıp 'Hayır' derken, izleyici yapmak istediği fantezileri de anlattı.
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"Bir ağacın üstüne istiyorum" diyerek yeni fantezisini tüm stüdyoya duyuran izleyici herkesi güldürürken, söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.

"Bir ağacın üstüne istiyorum" diyerek yeni fantezisini tüm stüdyoya duyuran izleyici herkesi güldürürken, söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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