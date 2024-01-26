Devin Ölüyor mu? Aile Dizisinin Final Fragmanına Gelen Tepkiler
Devin Ölüyor mu? Aile Dizisinin Final Fragmanına Gelen Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Aile 30 bölüm anlaşmayla ekran yolculuğuna başlamıştı. 30. bölümü gelip çatan Aile final fragmanını yayınlarken, dizinin mutlu sonla bitip bitmeyeceği merak konusu oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı dünya gözüyle partner olarak izlediğimiz Aile dizisi 30 bölüm olmak üzere ekran yolculuğuna başlamıştı.
Ne ara 30 bölüm olduğunu anlayamadığımız Aile'nin finali çat diye gelirken, dizinin final fragmanı hiç de 'mutlu son' imajı vermedi.
Finale doğru önemli karakterlerin öldüğü dizide son olarak Nejat İşler'in canlandırdığı Cihan vurulurken, fragmanda Aslan Soykan için vur emri verilmesi ve Devin'in doğuma girmesi izleyicileri epey gerdi.
Aslan ve Devin'in bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldıkları bir final şu an tüm izleyicilerin tek dileği olurken, ters köşeler içeren fragman hop oturtup hop kaldırdı.
İşte Aile dizisinin merakla beklenen final fragmanı:
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Fragmana gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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