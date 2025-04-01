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Konserleri İptal Edilmişti: Muse Grubu Neden Boykot Ediliyor, Boykotun Arkasındaki Sebep Ne?

Konserleri İptal Edilmişti: Muse Grubu Neden Boykot Ediliyor, Boykotun Arkasındaki Sebep Ne?

Boykot
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 12:39

Muse grubu dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, yapılan boykot nedeniyle 11 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan konserleri iptal edilmişti. Bu boykotun ardında, organizatör firmanın sahibi Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının neden olduğu geniş çaplı tepkiler yer alıyor. Özkan’ın yaptığı bazı paylaşımlar, bir kısmı için oldukça tartışmalı ve provokatif bulundu.

Peki Muse grubu neden boykot ediliyor? Muse grubunun boykot edilmesinin arkasında hangi sebep yatıyor?

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Muse Grubu Kimdir?

Muse Grubu Kimdir?

Muse, 1994 yılında İngiltere'nin Teignmouth şehrinde kurulan bir rock grubu. Grubun üyeleri Matt Bellamy Chris Wolstenholme ve Dominic Howard olarak biliniyor. Muse, kendine has bir tarzla, rock, elektronik ve deneysel müziği harmanlayarak büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Grubun şarkıları genellikle dram ve fütüristik temalarla, sosyal ve politik eleştirilerle dolu diyebiliriz. 'Supermassive Black Hole', 'Starlight' ve 'Uprising' gibi hit şarkılarıyla tanınıyorlar. Albümleri 'Absolution' ve 'Black Holes and Revelations' gibi başarılı işlerle, rock dünyasında önemli bir yer edindiler.

Muse Grubu Neden Boykot Ediliyor?

Muse Grubu Neden Boykot Ediliyor?

Dünyaca ünlü rock grubu Muse'un 11 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da vereceği konser, organizatör firma DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle boykot ediliyor.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'ı boykot çağrısını 'vatan haini' olarak nitelendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasını hedef alan ifadeler kullandı. Birçok kişi, DBL Entertainment tarafından organize edilen etkinlikleri boykot etme çağrısı yaptı. Ayrıca, müzisyenler ve sanatçılar da bu durumu protesto ederek Muse'un konserini iptal etmeleri için çağrıda bulundu.

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DBL Entertainment Neden Boykot Ediliyor?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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