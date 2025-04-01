Konserleri İptal Edilmişti: Muse Grubu Neden Boykot Ediliyor, Boykotun Arkasındaki Sebep Ne?

Muse grubu dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, yapılan boykot nedeniyle 11 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan konserleri iptal edilmişti. Bu boykotun ardında, organizatör firmanın sahibi Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımlarının neden olduğu geniş çaplı tepkiler yer alıyor. Özkan’ın yaptığı bazı paylaşımlar, bir kısmı için oldukça tartışmalı ve provokatif bulundu.

Peki Muse grubu neden boykot ediliyor? Muse grubunun boykot edilmesinin arkasında hangi sebep yatıyor?