Konsere Hazırlık: Ağustos'ta Türkiye'ye Gelecek Olan Tiesto'nun En İyi Dans Ettiren 12 Şarkısı
Konsere Hazırlık: Ağustos'ta Türkiye'ye Gelecek Olan Tiesto'nun En İyi Dans Ettiren 12 Şarkısı
Bu senenin en büyük bombası belki de Tiesto'nun İstanbul'da sahne alacağı haberiydi. 8 Ağustos'ta sen de Tiesto ile dans edeceksen bu şarkılar sana gelsin!
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1. Tiësto - The Business
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2. Tiësto, Mabel - God Is A Dancer
3. Tiësto - Drifting
4. Tiësto - Lay Low
5. Tiësto & Ava Max - The Motto
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6. Tiësto & Karol G - Don't Be Shy
7. Tiësto - 10:35 (feat. Tate McRae)
8. Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora - Ritual
9. Tiësto - All Nighter
10. Tiësto & Charli XCX - Hot In It
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