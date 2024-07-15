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Konsere Hazırlık: Ağustos'ta Türkiye'ye Gelecek Olan Tiesto'nun En İyi Dans Ettiren 12 Şarkısı

etiket Konsere Hazırlık: Ağustos'ta Türkiye'ye Gelecek Olan Tiesto'nun En İyi Dans Ettiren 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:16

Bu senenin en büyük bombası belki de Tiesto'nun İstanbul'da sahne alacağı haberiydi. 8 Ağustos'ta sen de Tiesto ile dans edeceksen bu şarkılar sana gelsin!

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1. Tiësto - The Business

2. Tiësto, Mabel - God Is A Dancer

3. Tiësto - Drifting

4. Tiësto - Lay Low

5. Tiësto & Ava Max - The Motto

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6. Tiësto & Karol G - Don't Be Shy

7. Tiësto - 10:35 (feat. Tate McRae)

8. Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora - Ritual

9. Tiësto - All Nighter

10. Tiësto & Charli XCX - Hot In It

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11. Tiësto & KSHMR feat. Vassy - Secrets

12. Tiësto - Red Lights

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