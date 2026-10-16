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Psikologlar Misafirlerin Mutfağınızda İlk Fark Ettiği Detayı Açıkladı

Psikologlar Misafirlerin Mutfağınızda İlk Fark Ettiği Detayı Açıkladı

psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:32
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Evinize gelen birinin mutfağa adım attığı ilk birkaç saniye, o mekan hakkındaki fikrini büyük ölçüde belirliyor. Psikologlar ve mutfak tasarımcıları, bu kısa sürede gözün ilk takıldığı yeri ve mutfağı daha davetkar kılan detayları anlattı. Mutfağı ilk bakışta soğuk gösteren bazı tercihler ise pek çok evde fark edilmeden sürüp gidiyor. Üstelik uzmanların önerilerinin çoğu büyük bir tadilat gerektirmiyor.

Kaynak: Apartment Therapy

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Misafirin gözü ilk olarak tezgaha gidiyor

Misafirin gözü ilk olarak tezgaha gidiyor

Her mutfak farklı olsa da uzmanların çoğu aynı noktada buluşuyor: Mutfağa giren birinin dikkatini ilk çeken şey tezgahların ne kadar temiz ve düzenli olduğu. ABD'deki AToN Center'ın program direktörü olan psikolog Dr. Leslie Sanders, mutfakta göze ilk çarpan unsurun genellikle duyularla ve duygularla bağlantılı olduğunu, bunun da çoğu zaman tezgahın haline yansıdığını söylüyor. Tezgahın mutfağın doğal odak noktası olduğu düşünülünce bu pek şaşırtıcı değil. Mutfak tasarımcısı Alecia Taylor da aynı görüşte; ona göre dağınık bir tezgah, insanın orada yemek yemek isteyip istemediğini bile sorgulatabiliyor.

İlk izlenimi belirleyen bir diğer etken ise koku. Demlikte tazelenen çayın, yeni yapılmış kahvenin ya da fırından çıkan ekmeğin kokusu mutfağa bir anda sıcak bir hava katıyor. Sanders, bu tür kokuların keyifli hafta sonu kahvaltılarını ve kalabalık aile sofralarını hatırlattığı için insanı rahat ve huzurlu hissettirdiğini anlatıyor.

Floresan ışık ve bembeyaz mutfak ilk izlenimi soğutuyor

Floresan ışık ve bembeyaz mutfak ilk izlenimi soğutuyor

Mutfağı ilk bakışta itici gösteren detaylar da var ve bunların başında aydınlatma geliyor. Emlak platformu Showplace'in kurucu ortağı Justin Miller'a göre gözü yoran, sert beyaz floresan ışık bir mutfağın bütün sıcaklığını bir anda alıp götürebiliyor. Geri kalan her şey yerli yerinde olsa bile bu ışık mekanı soğuk ve mesafeli gösteriyor.

İkinci sorun ise yıllardır en garanti tercih sayılan bembeyaz mutfaklar. Alecia Taylor, beyaz dolap, beyaz tezgah ve beyaz fayans üçlüsünün artık müteahhitten yeni teslim alınmış bir dairenin standart mutfağı gibi durduğunu, sıradan ve ruhsuz göründüğünü söylüyor. Taylor'a göre mutfak boş bir sayfa gibi değil, içinde yaşanan kişisel bir alan gibi hissettirmeli. Farklı dokuları bir araya getirmek, desenli ya da renkli bir fayans seçmek veya birkaç canlı aksesuar eklemek bu etkiyi kırmaya yetiyor.

Kapalı dolaplar ve bol çekmece mutfağı rahatlatıyor

Kapalı dolaplar ve bol çekmece mutfağı rahatlatıyor

Mutfağı daha davetkar hale getirmenin ilk adımı yine tezgahtan geçiyor. Dr. Sanders'a göre temiz, düzenli ve ferah alanlar, dağınık ve sıkışık alanlara kıyasla insanda çok daha az stres yaratıyor. Bu yüzden uzmanlar, tezgahta sürekli duran küçük ev aletleri ve eşyalar için kapaklı dolapları, çekmeceleri ve tezgah üstü cihaz dolaplarını öneriyor.

Taylor, çekmecesi bol bir mutfak gördüğünde her şeyin kolayca bulunacağını anladığını ve bunun mekanı işlevsel gösterdiğini belirtiyor. Aynı nedenle bazı müşterilerine açık raf önermediğini de ekliyor. Mutfakta kullandığımız her eşya göze hoş görünmüyor ve bunları elinizin altında ama kapak arkasında tutmakta hiçbir sakınca yok.

Dolap altına konan şerit LED'ler mutfağa sıcaklık katıyor

Dolap altına konan şerit LED'ler mutfağa sıcaklık katıyor

Düzen kadar ışığın da payı büyük. Uzmanlar tek bir tavan lambası yerine katmanlı bir aydınlatma kurulmasını öneriyor. Justin Miller, üst dolapların altına yerleştirilen şerit LED'lerin özellikle gün ışığı az alan mutfaklarda şaşırtıcı bir sıcaklık yarattığını söylüyor. Bir ev sahibine tavandaki floresanları daha yumuşak ışıklı LED armatürlerle değiştirmesini önerdiğini, ardından evi gezen alıcıların mutfakta daha uzun vakit geçirmeye başladığını da anlatıyor.

Işığın şiddetini ayarlamaya yarayan bir dimmer da işi kolaylaştırıyor. Sabahları aydınlık bir ortam, akşamları ise daha loş ve dinlendirici bir hava tek hamlede kurulabiliyor.

Dolap kulpunu değiştirmek bile mutfağı yeniliyor

Dolap kulpunu değiştirmek bile mutfağı yeniliyor

Bazen en büyük farkı en küçük değişiklikler yaratıyor. Miller'a göre dolap kapaklarını boyamak ya da kulplarını değiştirmek, komple bir tadilata gerek kalmadan mutfağın görünümünü baştan sona yeniliyor. Tezgahın köşesine konan küçük bir saksı bitkisi, eskimiş bir musluğun değiştirilmesi ya da tezgah arasına döşenen yeni fayanslar da mutfağı daha aydınlık ve canlı gösteriyor.

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Koyu renkler dolap, duvar ya da tezgahtan yalnızca birinde kullanılmalı

Koyu renkler dolap, duvar ya da tezgahtan yalnızca birinde kullanılmalı

Renk seçimi de mutfağın ilk izlenimini doğrudan etkiliyor. İç mimar Melissa Kite, herkesin önce kendi sevdiği renkleri ve mutfağın aldığı gün ışığını hesaba katmasını öneriyor. Kite'a göre renkler duygularımızı etkilediği için seçilen tonların insana huzur vermesi gerekiyor. Yumuşak bej, kırık beyaz ve sıcak gri gibi tonlar hem zamansız bir hava yaratıyor hem de küçük mutfakları olduğundan geniş gösteriyor. Daha karakterli bir görünüm isteyenler için toprak yeşili, açık mavi ya da kiremit tonları iyi bir seçenek.

Koyu lacivert, orman yeşili ya da antrasit gibi iddialı renklerde ise ölçü önemli. Kite, bu renklerin dolapta, bir duvarda ya da tezgah taşında kullanılabileceğini ama üçünün birden aynı mutfakta tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Küçük mutfaklarda koyu renklerin ağırlığı bol ışık ve cam yüzeylerle dengelenmeli.

Dr. Sanders da rahat bir mutfak için çoğu zaman birkaç pratik değişikliğin yettiğini hatırlatıyor. Kolay ulaşılan, kullanışlı ve göze huzur veren bir mutfak insanı rahatlatıyor; bu da hem ruh haline iyi geliyor hem de aileyi aynı masada daha sık buluşturuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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