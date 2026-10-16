Psikologlar Misafirlerin Mutfağınızda İlk Fark Ettiği Detayı Açıkladı
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Evinize gelen birinin mutfağa adım attığı ilk birkaç saniye, o mekan hakkındaki fikrini büyük ölçüde belirliyor. Psikologlar ve mutfak tasarımcıları, bu kısa sürede gözün ilk takıldığı yeri ve mutfağı daha davetkar kılan detayları anlattı. Mutfağı ilk bakışta soğuk gösteren bazı tercihler ise pek çok evde fark edilmeden sürüp gidiyor. Üstelik uzmanların önerilerinin çoğu büyük bir tadilat gerektirmiyor.
Kaynak: Apartment Therapy
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Misafirin gözü ilk olarak tezgaha gidiyor
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Floresan ışık ve bembeyaz mutfak ilk izlenimi soğutuyor
Kapalı dolaplar ve bol çekmece mutfağı rahatlatıyor
Dolap altına konan şerit LED'ler mutfağa sıcaklık katıyor
Dolap kulpunu değiştirmek bile mutfağı yeniliyor
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Koyu renkler dolap, duvar ya da tezgahtan yalnızca birinde kullanılmalı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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