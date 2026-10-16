Psikologlar Misafirlerin Mutfağınızda İlk Fark Ettiği Detayı Açıkladı

Her mutfak farklı olsa da uzmanların çoğu aynı noktada buluşuyor: Mutfağa giren birinin dikkatini ilk çeken şey tezgahların ne kadar temiz ve düzenli olduğu. ABD'deki AToN Center'ın program direktörü olan psikolog Dr. Leslie Sanders, mutfakta göze ilk çarpan unsurun genellikle duyularla ve duygularla bağlantılı olduğunu, bunun da çoğu zaman tezgahın haline yansıdığını söylüyor. Tezgahın mutfağın doğal odak noktası olduğu düşünülünce bu pek şaşırtıcı değil. Mutfak tasarımcısı Alecia Taylor da aynı görüşte; ona göre dağınık bir tezgah, insanın orada yemek yemek isteyip istemediğini bile sorgulatabiliyor.

İlk izlenimi belirleyen bir diğer etken ise koku. Demlikte tazelenen çayın, yeni yapılmış kahvenin ya da fırından çıkan ekmeğin kokusu mutfağa bir anda sıcak bir hava katıyor. Sanders, bu tür kokuların keyifli hafta sonu kahvaltılarını ve kalabalık aile sofralarını hatırlattığı için insanı rahat ve huzurlu hissettirdiğini anlatıyor.