Komşu Dükkanla Kavga Eden Vatandaş Duvar Örerek İşletmenin Çalışmasını Engelledi

Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu’nda oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında “yer meselesi” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp önüne konteyner koydurdu. Dükkânın girişinin kapatılmasıyla işletme faaliyetleri durma noktasına geldi.

Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve üç kişiye ait olduğunu söyleyerek, “Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkânımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hâle geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum” dedi.