Komşu Dükkanla Kavga Eden Vatandaş Duvar Örerek İşletmenin Çalışmasını Engelledi

Komşu Dükkanla Kavga Eden Vatandaş Duvar Örerek İşletmenin Çalışmasını Engelledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 19:20

Bursa’da yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. A.T. isimli vatandaş, yer meselesi yüzünden tartıştığı komşusunun dükkanının önüne duvar ördü. Dükkan sahibi ise “Ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Kiramızı ödeyemeyecek hâle geldik” ifadelerini kullandı.

Bursa’da iki komşu arasında yaşanan “yer meselesi” tartışması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bursa’da iki komşu arasında yaşanan “yer meselesi” tartışması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu’nda oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında “yer meselesi” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp önüne konteyner koydurdu. Dükkânın girişinin kapatılmasıyla işletme faaliyetleri durma noktasına geldi.

Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve üç kişiye ait olduğunu söyleyerek, “Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkânımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hâle geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum” dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
