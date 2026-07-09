Koku, Kimya ve Bağlanma: Arzunun Görünmez Mimarisi
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Cinsellik, insanın en ilkel biyolojik mirası ile en rafine ruhsal deneyimi arasında kurulan o ince ve görkemli köprüdür. Bu köprünün en sadık muhafızı ise kokudur. Bir partnere yaklaşmak, sadece fiziksel bir mesafe kat etmek değil; sinir sistemlerinin birbirine sızması, iki ruhun moleküler düzeyde tokalaşmasıdır.
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