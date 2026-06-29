Klimasız Evleri Bile Buzhaneye Çeviren 'Çapraz Havalandırma' Taktiği!

Kavurucu yaz sıcakları, tüm yurdumuzu etkisi altına aldı. Bu sene bir türlü gelmeyen yaz, şimdilerde kendini gösteriyor. Sıcaklarla baş etmek için klimayı sürekli çalıştırmak hem yüksek faturalara yol açıyor hem de bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Neyse ki hem klimasız evleri hem de klima kullanmayı çok tercih etmeyenleri serinletecek doğal bir yöntem var: Çapraz Havalandırma (Cross Ventilation).

Rüzgârın yönünü kendi lehinize kullanarak evinizde serinletici bir hava akımı yaratmak mümkün. Peki evinizi nasıl serinletebilirsiniz?

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