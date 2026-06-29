Klimasız Evleri Bile Buzhaneye Çeviren 'Çapraz Havalandırma' Taktiği!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kavurucu yaz sıcakları, tüm yurdumuzu etkisi altına aldı. Bu sene bir türlü gelmeyen yaz, şimdilerde kendini gösteriyor. Sıcaklarla baş etmek için klimayı sürekli çalıştırmak hem yüksek faturalara yol açıyor hem de bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Neyse ki hem klimasız evleri hem de klima kullanmayı çok tercih etmeyenleri serinletecek doğal bir yöntem var: Çapraz Havalandırma (Cross Ventilation).
Rüzgârın yönünü kendi lehinize kullanarak evinizde serinletici bir hava akımı yaratmak mümkün. Peki evinizi nasıl serinletebilirsiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok ülke sıcaklarla mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çapraz Havalandırma Nedir ve Nasıl Çalışır?
Ancak dikkat etmeniz gereken noktalar var.
Minik birer ipucu daha!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın