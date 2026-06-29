article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Klimasız Evleri Bile Buzhaneye Çeviren 'Çapraz Havalandırma' Taktiği!

Klimasız Evleri Bile Buzhaneye Çeviren 'Çapraz Havalandırma' Taktiği!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 15:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kavurucu yaz sıcakları, tüm yurdumuzu etkisi altına aldı. Bu sene bir türlü gelmeyen yaz, şimdilerde kendini gösteriyor. Sıcaklarla baş etmek için klimayı sürekli çalıştırmak hem yüksek faturalara yol açıyor hem de bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Neyse ki hem klimasız evleri hem de klima kullanmayı çok tercih etmeyenleri serinletecek doğal bir yöntem var: Çapraz Havalandırma (Cross Ventilation).

Rüzgârın yönünü kendi lehinize kullanarak evinizde serinletici bir hava akımı yaratmak mümkün. Peki evinizi nasıl serinletebilirsiniz?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok ülke sıcaklarla mücadele ediyor.

Pek çok ülke sıcaklarla mücadele ediyor.

Özellikle Avrupa'da bu sene sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor. Sıcak havaya alışkın olmayan Avrupalılar, kendilerini serinletmenin bir yolunu arıyor. Klima kullanımının da yaygın olmadığı Avrupa ülkelerinde halk türlü yöntemlere başvuruyor. 

Ülkemizde de durum pek farklı değil. Türkiye'de klima kullanım oranının yüzde 20 ila 30 arasında değiştiği aktarılıyor. (Avrupa'da ise yüzde 10'lara bile ulaşmıyor.) Klima sahibi olmayanlar ve klimayı gün içerisinde fazla çalıştırmak istemeyenler, alternatif yollara yöneliyor. Klimayı gün boyu çalıştırmak hem enerji tüketimi açısından cep yakıyor hem de bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Neyse ki evlerimizi doğal yöntemlerle soğutmak mümkün!

Çapraz Havalandırma Nedir ve Nasıl Çalışır?

Çapraz Havalandırma Nedir ve Nasıl Çalışır?

Çapraz havalandırma, fizik kurallarından yararlanarak evlerimizi soğutmaktır. Hava, her zaman yüksek basınçlı alanlardan alçak basınçlı alanlara doğru hareket eder. Rüzgar evinizin bir cephesine çarptığında orada pozitif (yüksek) basınç oluşturur. Evin rüzgarı doğrudan almayan diğer cephesinde (kuytu taraf) ise negatif (alçak) basınç meydana gelir.

Çapraz havalandırma; rüzgarın geldiği taraftaki pencereden giren serin havanın, evin içindeki sıcak ve basık havayı iterek tam karşı taraftaki (veya çaprazındaki) pencereden dışarı çıkması prensibine dayanır. Bu sürekli sirkülasyon, evdeki hissedilen sıcaklığı hızla düşürür.

Ancak dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Ancak dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Çapraz havalandırmanın verimli olabilmesi için rüzgarın önünde hiçbir engel olmaması gerekir. Bu akımı maksimuma çıkarmak için şu adımları izleyin:

  • En Az İki Açıklık: Tek bir pencereyi açmak o odadaki havayı tam olarak tazeleyemez. Sadece içeri temiz hava girmesini sağlar ama odanın içindeki havanın temizlenmesi ve soğuması uzun sürer. Akım yaratmak için rüzgarı alan cephede bir giriş (pencere/kapı), rüzgarın çıkacağı karşı cephede ise en az bir çıkış olmalıdır.

  • Ters Köşe Taktiği (Küçük Giriş, Büyük Çıkış): Kulağa şaşırtıcı gelebilir ama fiziğe göre; rüzgarın estiği taraftaki (giriş) pencereyi daha az, rüzgarın çıktığı taraftaki (çıkış) pencereyi ise tamamen açarsanız, hava evin içine daha yüksek bir hızla girer. Bu da teninizde daha güçlü ve serinletici bir esinti hissetmenizi sağlar.

  • Kanatlı Pencerelerin Gücü: Eğer pencereleriniz yana doğru açılan kanatlı yapıdaysa, rüzgar eve paralel esse bile pencere kanatlarını birer 'yelken' gibi kullanarak rüzgarı yakalayıp evin içine yönlendirebilirsiniz.

Peki pencereleri ne zaman açalım?

Eğer pencereyi her zaman açık tutarsanız, istenenin aksine dışarıdaki sıcak havayı evin içine almış olursunuz. Bu yüzden:

  • Gündüz Saatleri (Kapatma ve Karartma Zamanı): Dışarıdaki sıcaklık, evinizin içindeki sıcaklığı geçtiği an (genellikle sabah 09.00 - 10.00 civarı) tüm pencereleri sıkıca kapatın. Pencereleri kapatmak yetmez; güneş ışınlarının içeri girerek evi bir seraya çevirmesini engellemek için jaluzileri, kalın perdeleri veya panjurları tamamen çekin. Evinizi güneşten izole etmek, içerideki mevcut serinliği korumanın tek yoludur.

  • Akşam ve Gece Saatleri (Açma ve Esinti Zamanı): Güneş battıktan ve dışarıdaki hava içeridekinden daha serin hale geldikten sonra (genellikle akşamüstü geç saatler veya gece) pencereleri ve perdeleri ardına kadar açın. İşte bu noktada rüzgârın estiği yönü tespit edin ve yukarıda bahsettiğimiz 'çapraz havalandırma' düzenini kurun. Gece boyunca evin içinden geçecek olan serin hava, duvarların ve eşyaların gün boyu emdiği ısıyı söküp atacak ve evinizi sabaha kadar buz gibi yapacaktır. Bu serinlik, ertesi gün güneş evinizi ısıtana dek de kalacaktır.

Minik birer ipucu daha!

Minik birer ipucu daha!

  • Hava akımı evin içinde ne kadar az mesafe kat ederse o kadar etkilidir. Derinliği az olan, odadan odaya havanın rahatça geçebildiği (iç kapıların açık tutulduğu) düzenler en yüksek verimi verir.

  • Eğer dışarıda hiç yaprak kımıldamıyorsa, çapraz havalandırma yapmanız mümkün olmaz. Bu durumlarda rüzgar çıkış tarafındaki pencerenin önüne içe bakacak şekilde bir vantilatör koyarak yapay bir emiş gücü ve hava akımı yaratabilirsiniz.

  • Yani çözümümüz basit: Gündüzleri, güneşin etkili olduğu saatlerde pencereleri kapatıp perdeleri çekin. Akşamları, rüzgarın yönüne göre çapraz pencereleri açarak evinizi doğal yoldan serinletin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın