TÜİK, Türkiye'nin En Fazla Neye Zaman Ayırdığını Açıkladı

TÜİK, daha önce 2006 ve 2015 yıllarında Zaman Kullanım Araştırması gerçekleştirmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından üçüncü araştırma da yapıldı. Bültende fertlerin yaş, cinsiyet, çalışma durumu gibi değişkenlere göre bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdikleri hakkında bilgiler yer aldı.

Uykuya ayrılan zaman, 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu.

Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre, hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre, 9 saat 28 dakika oldu.