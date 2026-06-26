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TÜİK, Türkiye'nin En Fazla Neye Zaman Ayırdığını Açıkladı

TÜİK, Türkiye'nin En Fazla Neye Zaman Ayırdığını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 12:43
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce 2006 ve 2015 yıllarında uygulanan Zaman Kullanım Araştırması'nın üçüncüsünü 2025 yılında gerçekleştirdi. Bu araştırmada, bireylerin yaş, cinsiyet, çalışma durumu gibi değişkenlere göre bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiği bilgisi yer aldı.Türkiye'deki vatandaşların 24 saatini nasıl geçirdiği, en çok neyi yaptığı ortaya çıktı.

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TÜİK, 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması verilerini açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması verilerini açıkladı.

TÜİK, daha önce 2006 ve 2015 yıllarında Zaman Kullanım Araştırması gerçekleştirmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından üçüncü araştırma da yapıldı. Bültende fertlerin yaş, cinsiyet, çalışma durumu gibi değişkenlere göre bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdikleri hakkında bilgiler yer aldı.

Uykuya ayrılan zaman, 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. 

Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre, hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre, 9 saat 28 dakika oldu.

En çok zamanımızı uykuya, daha sonra da yemeğe ayırıyoruz.

En çok zamanımızı uykuya, daha sonra da yemeğe ayırıyoruz.

Uyku faaliyetini, 3 saat 15 dakika ile yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakika ile istihdam faaliyetleri (işte geçirilen zaman, iş arama vb.) ve 2 saat 22 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı takip etti.  

Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin, günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi.

Kadınların evlerine ayırdıkları zamanın günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika olduğu görüldü. 

Çalışan bireylerde ise bu süre değişti. Çalışan kadınların hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi.

Türk halkı en az zamanı spor faaliyetlerine ayırdı.

Türk halkı en az zamanı spor faaliyetlerine ayırdı.

Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet, ortalama 12 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. 

Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. Tv izleme, radyo ve müzik dinleme ile gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi.

Voleybola olan ilgi, son 10 yılda arttı. 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde, en fazla yapılan sportif faaliyetlerin yüzde 11,7 ile yürüyüş veya koşu, yüzde 4,1 ile futbol ve yüzde 2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 

2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, futbol oynadığını belirten fertlerin oranının yüzde 5,2'den yüzde 4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e arttığı görüldü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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