TÜİK, Türkiye'nin En Fazla Neye Zaman Ayırdığını Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce 2006 ve 2015 yıllarında uygulanan Zaman Kullanım Araştırması'nın üçüncüsünü 2025 yılında gerçekleştirdi. Bu araştırmada, bireylerin yaş, cinsiyet, çalışma durumu gibi değişkenlere göre bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiği bilgisi yer aldı.Türkiye'deki vatandaşların 24 saatini nasıl geçirdiği, en çok neyi yaptığı ortaya çıktı.
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TÜİK, 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması verilerini açıkladı.
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En çok zamanımızı uykuya, daha sonra da yemeğe ayırıyoruz.
Türk halkı en az zamanı spor faaliyetlerine ayırdı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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