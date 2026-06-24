Sivrisineklerin Kan Grubu Seçtiği Doğru mu?
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Yaz ayları geldiğinde hepimizin değişmeyen bir kabusu var: Sivrisinekler. Balkonda keyifle çayımızı yudumlarken ya da tam uykuya dalacakken o sinir bozucu vızzz sesine hepimiz hakimiz. Ancak garip bir şekilde, aynı ortamda olmamıza rağmen bazı insanlar sivrisinekleri daha çok çekiyor.
Peki, bu durum tamamen şans mı, yoksa sivrisinekler gerçekten bazı insanları daha mı çok seviyor? Kulaktan kulağa yayılan 'Sivrisinekler sıfır kan grubunu daha çok seviyormuş' iddiası bir şehir efsanesi mi yoksa bilimsel bir gerçek mi? Gelin, birlikte öğrenelim.
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Evet, sivrisinekler 0 kan grubunu daha çok seviyor.
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Tek sebebi ise kan gruplarımız değil!
Peki yazın sivrisinekten korunmak için ne yapabilirsiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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