Sivrisineklerin Kan Grubu Seçtiği Doğru mu?

Yaz ayları geldiğinde hepimizin değişmeyen bir kabusu var: Sivrisinekler. Balkonda keyifle çayımızı yudumlarken ya da tam uykuya dalacakken o sinir bozucu vızzz sesine hepimiz hakimiz. Ancak garip bir şekilde, aynı ortamda olmamıza rağmen bazı insanlar sivrisinekleri daha çok çekiyor.

Peki, bu durum tamamen şans mı, yoksa sivrisinekler gerçekten bazı insanları daha mı çok seviyor? Kulaktan kulağa yayılan 'Sivrisinekler sıfır kan grubunu daha çok seviyormuş' iddiası bir şehir efsanesi mi yoksa bilimsel bir gerçek mi? Gelin, birlikte öğrenelim.

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