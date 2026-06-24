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Sivrisineklerin Kan Grubu Seçtiği Doğru mu?

Sivrisineklerin Kan Grubu Seçtiği Doğru mu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 15:27
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Yaz ayları geldiğinde hepimizin değişmeyen bir kabusu var: Sivrisinekler. Balkonda keyifle çayımızı yudumlarken ya da tam uykuya dalacakken o sinir bozucu vızzz sesine hepimiz hakimiz. Ancak garip bir şekilde, aynı ortamda olmamıza rağmen bazı insanlar sivrisinekleri daha çok çekiyor.

Peki, bu durum tamamen şans mı, yoksa sivrisinekler gerçekten bazı insanları daha mı çok seviyor? Kulaktan kulağa yayılan 'Sivrisinekler sıfır kan grubunu daha çok seviyormuş' iddiası bir şehir efsanesi mi yoksa bilimsel bir gerçek mi? Gelin, birlikte öğrenelim.

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Evet, sivrisinekler 0 kan grubunu daha çok seviyor.

Evet, sivrisinekler 0 kan grubunu daha çok seviyor.

Hemen sadede gelelim: Yapılan araştırmalar sivrisineklerin belirli kan gruplarını daha çekici bulduğunu gösteriyor. Bilim insanlarının özellikle Aedes aegypti ve Anopheles türü sivrisinekler üzerinde yaptığı deneylerde, bu minik canlıların 0 kan grubuna sahip insanlara çok daha büyük bir ilgiyle yaklaştığı ortaya çıkmış.

İstatistiklere göre sivrisinekler, 0 kan grubundan olan insanların tenine, diğer kan gruplarına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla iniş yapıyor. Listenin en şanslıları, yani sivrisineklerin en az cazip bulduğu grup ise A kan grubu.

B ve AB grupları ise listenin ortalarında, yani 'orta derece çekici' kategorisinde yer alıyor. Kalabalık bir ortamda 0 veya A grubunun olup olmamasına bağlı.

Peki sivrisinekler hangi kan grubu olduğumuzu nasıl anlıyor?

Alnımızda yazmıyor tabii. Hoş yazsa da sivrisinekler için fark etmezdi :) 

Sivrisinekler, derimizden salgıladığımız kimyasal sinyaller sayesinde hangi kan grubuna sahip olduğumuzu (vücudumuzun dışarıya saldığı antijen proteinlerinden) şıp diye anlayabiliyor.

Tek sebebi ise kan gruplarımız değil!

Tek sebebi ise kan gruplarımız değil!

Eğer kan grubunuz 0 ise 'Biliyordum böyle olacağını' diye düşünmenize gerek yok. Eğer A grubuysanız da hemen sevinmeyin! Uzmanlar çok önemli bir noktanın altını çiziyor: Kan grubu sadece minik bir detay.

Sivrisinekleri kendinize çekmenize neden olan başka özellikleriniz var.

  • Karbondioksit (Nefesimiz): Sivrisineklerin harika bir karbondioksit dedektörü vardır ve nefes alıp verirken saldığımız bu gazı tam 50 metre uzaktan algılayabilirler. Hızlı nefes alanlar, hamileler veya yeni egzersiz yapmış kişiler daha fazla karbondioksit salgıladığı için sivrisineklerin bir numaralı hedefi olurlar. (Çocuklar sürekli hareket halinde olduğu için sivrisineklerin radarına kolaylıkla girebilir)

  • Vücut Isısı ve Ter: Dişi sivrisinekler ısıya karşı aşırı hassastır. Hareket ettikçe veya hava sıcaklığından dolayı vücut ısınız arttığında sizi çok daha rahat bulurlar. Terin içinde bulunan laktik asit, ürik asit ve amonyak gibi kimyasallar da onlar için adeta bir parfüm etkisi yaratır.

  • Cildimizdeki Bakteriler: Her insanın cildinde kendine has bir bakteri florası (mikrobiyom) bulunur. Bu bakterilerin terle birleşmesiyle ortaya çıkan kişisel vücut kokunuz, bazı sivrisinek türlerine inanılmaz çekici gelirken bazılarını ise itebilir. Yani 'Beni çok yiyorlar' diyorsanız, bunun sebebi sivrisineklerin sizi 'çekici' bulması.

Bitti mi?

Hayır!

Sivrisineklerin sadece koku ve ısı duyularıyla hareket ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu garip hayvanların görsel hafızası ve seçiciliği de var! Özellikle gün ışığında avlanan sivrisinekler, görsel ipuçlarını çok iyi kullanır.

Eğer yaz aylarında siyah, lacivert veya kırmızı gibi koyu ve belirgin renkler giymeyi seviyorsanız, sivrisinekler için adeta parlayan bir hedef tahtasına dönüşürsünüz. Koyu renkler hem doğadaki gölgelik alanları andırır hem de ısıyı daha çok hapsettiği için sivrisineklerin dikkatini çeker. Bu yüzden yazın gardırop seçimlerinize de dikkat etmenizde fayda var. 

Hem 0 kan grubuysanız hem de siyah renkli giyiniyorsanız vay halinize...

Peki yazın sivrisinekten korunmak için ne yapabilirsiniz?

Peki yazın sivrisinekten korunmak için ne yapabilirsiniz?

Herhalde kan grubumuzu değiştirecek halimiz yok. E siyah giyinmekten de tamamen vazgeçemeyiz. 

Peki ne yapabiliriz?

  • Sivrisineklerin evinizde üreyebileceğini unutmayın. Evinizin etrafında, balkondaki saksı diplerinde veya bahçede içi su dolu kova, kuş banyosu gibi durgun su birikintileri varsa mutlaka boşaltın.

  • Vücudunuzu mümkün olduğunca kapatan, ince, tiril tiril ama bol kıyafetler giyin. Dar kıyafetlerin üzerinden bile ısırabildikleri için bol giyinmek ve koyu renklerden kaçınmak hayat kurtarır.

  • Sivrisinekler, limon, lavanta, çay ağacı ve sitronella gibi esansiyel yağların kokularından nefret ederler. Bu yağları bir taşıyıcı yağla (örneğin hindistan cevizi yağı) seyrelterek cildinize sürebilir ya da bulunduğunuz ortama yayabilirsiniz.

  • Eğer yoğun sivrisinek altındaki bir bölgedeyseniz, sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış ve cildinize uygun sinek kovucu spreyleri tercih edebilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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