Kızılcık Şerbeti'nden Silinen Sahneden Taşacak Bu Deniz'in Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci - TV Editörü
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara dizisinin tekrarları hala yoğun rağbet görüyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran 7 Numara, yıllar sonra bile sürpriz detaylarıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizinin arka planında kalan bazı isimlerin bugün ekranların aranan yüzleri haline gelmesi ise izleyiciler için oldukça şaşırtıcı bir gerçek. İşte 7 Numara dizisinde figüran olan ünlü oyuncular!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sezon finaline çok az kaldı.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon onayı aldı. 83. bölümüyle sezon finali yapması beklenen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizinin önemli karakterlerinden biri kadroya veda ediyor.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Haftalık reytinglerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken bu hafta ortalık iyice karıştı ve lider dizi kıl payıyla belli oldu. Peki, bu haftanın reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

8 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık ŞerbetiTaşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin yayınlandığı 8 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarında üç dizi de reytingini fena artırdı. TRT dizisi Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen düşüş trendine son verip 1 puan birden artış yaşadı. Rakip diziler Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar da reytinglerini yükseltmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde silinen sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı büyük tepki görmüştü. Salkım'ın kızı Elif'in Fatih'le yakınlaşma sahnesinin yer aldığı fragman seyirciden yoğun tepki almış ve sahnenin kaldırılması için adeta yorum yağmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde söz konusu sahnenin silinerek hikayenin değiştirildiği ortaya çıktı.

ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Adana dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosu genişliyor. Kızılcık Şerbeti'yle yıldızı parlayan Rahimcan Kapkap'ın başrolde yer alacağı Altı Üstü İstanbul'a bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu dahil olacak.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
