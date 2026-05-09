Kızılcık Şerbeti'ndeki Elif ve Fatih'in Yakınlaşma Sahnesi Tepkilerin Ardından Kaldırıldı!

Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2026 - 09:40

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı büyük tepki görmüştü. Salkım'ın kızı Elif'in Fatih'le yakınlaşma sahnesinin yer aldığı fragman seyirciden yoğun tepki almış ve sahnenin kaldırılması için adeta yorum yağmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde söz konusu sahnenin silinerek hikayenin değiştirildiği ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde silinen sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur ekrana gelmesine rağmen reyting artırmaya devam ediyor. 5. sezon onayını havada kapan dizide kaos asla hız kesmezken geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki Elif ve Fatih detayı tepkilerin odağına oturmuştu.

Flört uygulamasından tanıştığı bir erkeğin evine giden Elif'in bu yaptığı ifşa olmuş ve annesi Salkım yoğun tepki göstermişti. Evden gitmemek için gizlice Fatih'in odasına girerek onunla yakınlaşma planı kuran Elif'in söz konusu sahnelerini gören seyirciden eleştirel yorumlar gecikmezken yayınlanan yeni bölümde o sahnelerin kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 8 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 136. bölümünde Fatih'in odasına Elif'in girmesi beklenirken sahnenin revize edilmesiyle odaya giren kişi Başak oldu. Benzer bir revize sezon başında Doğa ve Firaz karakterleri için de yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki yakınlaşma sahnesinin revize edilmiş halini buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
