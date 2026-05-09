Kızılcık Şerbeti'ndeki Elif ve Fatih'in Yakınlaşma Sahnesi Tepkilerin Ardından Kaldırıldı!

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur ekrana gelmesine rağmen reyting artırmaya devam ediyor. 5. sezon onayını havada kapan dizide kaos asla hız kesmezken geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki Elif ve Fatih detayı tepkilerin odağına oturmuştu.

Flört uygulamasından tanıştığı bir erkeğin evine giden Elif'in bu yaptığı ifşa olmuş ve annesi Salkım yoğun tepki göstermişti. Evden gitmemek için gizlice Fatih'in odasına girerek onunla yakınlaşma planı kuran Elif'in söz konusu sahnelerini gören seyirciden eleştirel yorumlar gecikmezken yayınlanan yeni bölümde o sahnelerin kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 8 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 136. bölümünde Fatih'in odasına Elif'in girmesi beklenirken sahnenin revize edilmesiyle odaya giren kişi Başak oldu. Benzer bir revize sezon başında Doğa ve Firaz karakterleri için de yapılmıştı.