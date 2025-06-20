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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan 4 Oyuncudan Survivor Adem'in Yasak Aşk Yanıtına Televizyon Dünyasında Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan 4 Oyuncudan Survivor Adem'in Yasak Aşk Yanıtına Televizyon Dünyasında Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 00:32

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

20 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.

Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.

Yayın dönemi henüz bitse de eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Ünlü isimler, yeni sezon için anlaşmalara imza atarken bunlardan biri de Özge Özpirinçci oldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özpirinçci, yeni sezonda NOW'ın iddialı dizisinin başrolü olacak.

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Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.

Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna doğru kadrodan bazı oyuncuların çıkarılacağı duyurulmuştu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncunun çıkarıldığını doğruladı. Bunlardan biri de iki sezondur dizide Gökhan karakteriyle rol alan Hasan Emre Avcı oldu. Kardeşi ve babası ölmesine rağmen hala bir şekilde dizide tutulan Gökhan karakterinin rolünün olmaması zaten izleyiciden güldüren yorumlar alırken gidişinin duyurulmasıyla goygoyun dozu arttı.

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Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.

Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.

Survivor'ın final yapmasının ardından MasterChef Türkiye başladı. Şu an yarışmacı seçmelerinin yapıldığı yarışmada beklenmedik bir olay yaşandı. Somer şef ve Mehmet şef arasında tansiyon yükseldi. İki jüri arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.

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Sezonun sürpriz işi Uzak Şehir, reyting rekorları kırarak yayın dönemini tartışmasız galip olarak kapattı.

Sezonun sürpriz işi Uzak Şehir, reyting rekorları kırarak yayın dönemini tartışmasız galip olarak kapattı.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya rolünün ilk önce Esra Bilgiç'e teklif edildiği ortaya çıkmıştı. Esra Bilgiç'in Uzak Şehir'i neden reddettiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılırken Birsen Altuntaş, bu soruyu doğrudan muhatabına sordu. Esra Bilgiç, Uzak Şehir'i neden reddettiğini ilk kez açıkladı.

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Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.

Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.

Survivor 2025'te rekabetten ziyade yarışmacılar arasındaki yasak aşk iddiaları gündem oldu. Özellikle mavi takım yarışmacılarının adada yaşadığı iddia edilen gizli ilişkiler diğer yarışmacılar tarafından ifşa edilirken bu defa mikrofon şampiyon Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Adem, Survivor'daki yasak aşk iddialarına verdiği imalı yanıtla gündem oldu.

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Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!

Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!

MasterChef Türkiye'de hem rekabet hem de kahkaha yine bir aradaydı. Yarışmacılardan Merve Gezgin, jüriye tabağını sunduktan sonra hiç beklemediği bir an yaşadı. Şeflerin sorusu anlık olarak stüdyoda gerginlik yarattı. Bu anlarda Merve'nin şaşkınlığı ve ardından gelen rahatlama ekran başındaki izleyicilere de eğlenceli anlar yaşattı.

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Sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?

Sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?

Geçtiğimiz günlerde 103. bölümüyle sezon finali yapan ve Pembe'nin intikamını alan Mustafa'nın kardeşi Fatih'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi vurduğu veda sahnesi ise hepimizin aklını karıştırmıştı. Bakalım bu sezon Kızılcık Şerbeti'nde kimler var kimler yok?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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