Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan 4 Oyuncudan Survivor Adem'in Yasak Aşk Yanıtına Televizyon Dünyasında Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.
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Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.
Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.
Sezonun sürpriz işi Uzak Şehir, reyting rekorları kırarak yayın dönemini tartışmasız galip olarak kapattı.
Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi.
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Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!
Sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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