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Şefler Yine Formunda: MasterChef Türkiye'de Şeflerin Yaptığı Şaka Yarışmacıyı Korkuttu!

Şefler Yine Formunda: MasterChef Türkiye'de Şeflerin Yaptığı Şaka Yarışmacıyı Korkuttu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 12:50

MasterChef Türkiye'de hem rekabet hem de kahkaha yine bir aradaydı. Yarışmacılardan Merve Gezgin, jüriye tabağını sunduktan sonra hiç beklemediği bir an yaşadı. Şeflerin sorusu anlık olarak stüdyoda gerginlik yarattı. Bu anlarda Merve'nin şaşkınlığı ve ardından gelen rahatlama ekran başındaki izleyicilere de eğlenceli anlar yaşattı.

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Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!

Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!

Şefler, Merve’nin tabağını inceledikten sonra tabağını daha önce birilerine gösterip göstermediğini sordu. Soru karşısında bir anda neye uğradığını şaşıran Merve, kısa bir süre ne söyleyeceğini bilemedi. Gerginlik stüdyoya yansırken, şefler şaka yaptıklarını açıkladı.

İşte o anlar 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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