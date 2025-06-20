Şefler Yine Formunda: MasterChef Türkiye'de Şeflerin Yaptığı Şaka Yarışmacıyı Korkuttu!
MasterChef Türkiye'de hem rekabet hem de kahkaha yine bir aradaydı. Yarışmacılardan Merve Gezgin, jüriye tabağını sunduktan sonra hiç beklemediği bir an yaşadı. Şeflerin sorusu anlık olarak stüdyoda gerginlik yarattı. Bu anlarda Merve'nin şaşkınlığı ve ardından gelen rahatlama ekran başındaki izleyicilere de eğlenceli anlar yaşattı.
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Tabağı inceleyen Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıya "Sen bu tabağının tarifini kimseyle paylaştın mı?" sorusunu yöneltince olanlar oldu!
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İşte o anlar 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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