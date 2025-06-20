Şefler Yine Formunda: MasterChef Türkiye'de Şeflerin Yaptığı Şaka Yarışmacıyı Korkuttu!

MasterChef Türkiye'de hem rekabet hem de kahkaha yine bir aradaydı. Yarışmacılardan Merve Gezgin, jüriye tabağını sunduktan sonra hiç beklemediği bir an yaşadı. Şeflerin sorusu anlık olarak stüdyoda gerginlik yarattı. Bu anlarda Merve'nin şaşkınlığı ve ardından gelen rahatlama ekran başındaki izleyicilere de eğlenceli anlar yaşattı.