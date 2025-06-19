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Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden MasterChef'te Kaşık Atma Olayına TV'de Bugün Neler Yaşandı?

Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden MasterChef'te Kaşık Atma Olayına TV'de Bugün Neler Yaşandı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.06.2025 - 00:26

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

19 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.

1. Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.

Bali, yıllar sonra ilk kez Gazeteci ve Yazio Yazarı Pelin Çini'nin programında çene kilitlenme olayından bahsetti. İşin perde arkasını anlattı.

Bakın o gün neler olmuş?

2. Survivor All Star 2024'e Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimler ve Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddiaları damgasını vurmuştu.

2. Survivor All Star 2024'e Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimler ve Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddiaları damgasını vurmuştu.

Olayların ismi haline gelen eski Survivor yarışmacısının boşanma aşamasında olduğu iddiası gündeme geldi.

İşte detaylar...

3. En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.

3. En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.

Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Yeni oyuncu dizide Namal'ın ağabeyine hayat verecek. Ağabeyi bakın kim oldu?

İşte detaylar...

4. 2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi.

4. 2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi.

Koca bir sezon yaşananlar bir yana dursun şampiyonların Instagram beğenileri bile izleyenlerin merak konusu oldu.

İşte detaylar...

5. MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.

5. MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.

Ancak Tunahan’ın başarısını özel kılan detay sadece aldığı oylar değildi.

İşte detaylar...

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6. Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.

6. Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.

Finalde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Adem'e yaptığı hareketle gündem olan Batuhan'ın şampiyonluğu kaybettiği 'an'daki davranışı dikkat çekti.

İşte detaylar...

7. Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.

7. Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.

Ünlü oyuncunun hamlesi, yeni sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte detaylar...

8. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın paylaşacağı Çarpıntı dizisi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak.

8. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın paylaşacağı Çarpıntı dizisi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak.

Çarpıntı dizisinde Sezin ve Murat karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.

İşte detaylar...

9. Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.

9. Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.

İşte detaylar...

10. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

10. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Kod Adı Kırlangıç dizisinde rol alan Gizem Arıkan, Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İşte detaylar...

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11. Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.

11. Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.

Yarışmada o an konuk jüri üyesi olarak bulunan Şevval Şahin'se Ayşe Nur'un üzerindeki elbiseyi bambaşka bir tarzla bir dergi çekiminde giydiğini açıklamıştı.

İşte detaylar...

12. Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.

12. Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.

Zaman zaman pavyon sahnelerinin manşetlere taşındığı İnci Taneleri'nde ana karakterler kadar yardımcı karakterler de dikkat çekmişti.

İşte detaylar...

13. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.

13. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.

Kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da adlarından söz ettiren Akbaba ve Ünsal'ın ses getiren partnerliği sonrası çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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