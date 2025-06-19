Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden MasterChef'te Kaşık Atma Olayına TV'de Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Türk televizyon tarihinin en unutulmaz canlı yayın kavgalarından biri Bircan Bali ile Seren Serengil arasında yaşanmıştı.
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2. Survivor All Star 2024'e Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimler ve Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddiaları damgasını vurmuştu.
3. En son Kızıl Goncalar'da severek izlediğimiz Özgü Namal, sezon biter bitmez yeni bir dizi ile anlaştı.
4. 2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi.
5. MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.
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6. Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.
7. Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.
8. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın paylaşacağı Çarpıntı dizisi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak.
9. Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.
10. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
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11. Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.
12. Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.
13. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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