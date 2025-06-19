Yönetmenle Takipleşti: Aras Bulut İynemli'nin Yeni Sezonun En Güçlü Yapımıyla Anlaştığı İddia Edildi
Yeni sezonda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak Star TV ekranlarında yayınlanacak ve Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi daha şimdiden en güçlü yapımlardan biri olarak görülmesini sağladı. Lizge Cömert'in de dahil olduğu diziyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.
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Ünlü oyuncunun hamlesi, yeni sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
Ne dersiniz, sizce Aras Bulut İynemli bu dram dizisinde nasıl olur?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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