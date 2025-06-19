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Yönetmenle Takipleşti: Aras Bulut İynemli'nin Yeni Sezonun En Güçlü Yapımıyla Anlaştığı İddia Edildi

Yönetmenle Takipleşti: Aras Bulut İynemli'nin Yeni Sezonun En Güçlü Yapımıyla Anlaştığı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 16:47

Yeni sezonda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak Star TV ekranlarında yayınlanacak ve Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi daha şimdiden en güçlü yapımlardan biri olarak görülmesini sağladı. Lizge Cömert'in de dahil olduğu diziyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.

Ekranların en sevilen isimlerinden Aras Bulut İynemli, son olarak Deha dizisinde rol almış ancak dizi ilk sezonunda final yapmıştı.

Başrol Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından reytinglerinde düşüş yaşanan Deha, istenen reytinglere bir daha ulaşamadı ve sezon sonunda final yaptı. Aras Bulut İynemli'nin ise yeni sezonda yeni bir dizide karşımıza çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu.

Ünlü oyuncunun hamlesi, yeni sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Ünlü oyuncunun hamlesi, yeni sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı Çarpıntı dizisinde iki kadının hikayesi anlatılacaktı. Dizide Deniz Çakır'ın kızına hayat verecek Aslı karakteri için Lizge Cömert'le anlaşıldığı iddia edilmişti. Lizge Cömert'e partner olarak isim için görüşmeler sürerken, Aras Bulut İynemli dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'le takipleşti. Bu durum Aras Bulut'un dizinin kadrosuna dahil olacağına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Ne dersiniz, sizce Aras Bulut İynemli bu dram dizisinde nasıl olur?

Ne dersiniz, sizce Aras Bulut İynemli bu dram dizisinde nasıl olur?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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