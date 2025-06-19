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Survivor'da Adem'in Şampiyonluğunun Açıklandığı An Batuhan'ın Yaptığı Hareket Dikkatlerden Kaçmadı

Survivor'da Adem'in Şampiyonluğunun Açıklandığı An Batuhan'ın Yaptığı Hareket Dikkatlerden Kaçmadı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 15:40

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla son buldu. 4 kez şampiyonluk için Survivor'a katılan ve bu konudaki hırsı herkes tarafından bilinen Batuhan bir kez daha şampiyonluğu kaçırdı. Batuhan'ın Adem'in şampiyon olduğu an yaptığı hareket ortaya çıktı.

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Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.

Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.

24 hafta süren yarışmanın en hırslı isimlerinden biri olan ve 4 kez Survivor'a katılan Batuhan yarışmadan ikinci olarak ayrıldı. Sezon boyu hırsı ve yarışmayı kazanma konusundaki arzusuyla gündeme gelen Batuhan'ın şampiyonluğu kaçırması da dillere düştü.

Finalde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Adem'e yaptığı hareketle gündem olan Batuhan'ın şampiyonluğu kaybettiği 'an'daki davranışı dikkat çekti.

Finalde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Adem'e yaptığı hareketle gündem olan Batuhan'ın şampiyonluğu kaybettiği 'an'daki davranışı dikkat çekti.

Dikkatli izleyicilerin gözden kaçırmadığı anlarda Batuhan'ın yarışmanın son oyununu kaybettiği ve Adem'in şampiyonluğunun açıklandığı anki davranışı dikkatlerden kaçmadı. 4 kez şampiyonluk için Survivor'a katılan Batuhan'ın oyun bitmiş olmasına rağmen atış yapması da yine dikkatli izleyiciler tarafından yakalandı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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