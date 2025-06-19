Survivor'da Adem'in Şampiyonluğunun Açıklandığı An Batuhan'ın Yaptığı Hareket Dikkatlerden Kaçmadı
Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla son buldu. 4 kez şampiyonluk için Survivor'a katılan ve bu konudaki hırsı herkes tarafından bilinen Batuhan bir kez daha şampiyonluğu kaçırdı. Batuhan'ın Adem'in şampiyon olduğu an yaptığı hareket ortaya çıktı.
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Survivor'da 6 ay süren mücadelenin kazananı Adem oldu.
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Finalde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Adem'e yaptığı hareketle gündem olan Batuhan'ın şampiyonluğu kaybettiği 'an'daki davranışı dikkat çekti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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